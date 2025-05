W praktyce jednak kampania prezydencka trwała już wiele miesięcy przed jej oficjalnym ogłoszeniem. Najwcześniej zaczął Sławomir Mentzen, który swoją prekampanię rozpoczął już pod koniec sierpnia 2024 roku. W Koalicji Obywatelskiej jesienią odbyły się prawybory prezydenckie, do których stanęli Radosław Sikorski i Rafał Trzaskowski. Ostatecznie zdecydowanie zwyciężył prezydent Warszawy, który swoją kampanię rozpoczął konwencją w Gliwicach na początku grudnia. Pod koniec listopada Szymon Hołownia ogłosił, że będzie kandydował ponownie, i wystartował ostatecznie jako kandydat całej Trzeciej Drogi, czyli PSL i Polski 2050. Dziś zresztą przyszłość Trzeciej Drogi jest niejasna i coraz więcej wskazuje na to, że projekt nie przetrwa najbliższych miesięcy. Po długich wewnętrznych deliberacjach Lewica postawiła na wicemarszałek Senatu Magdalenę Biejat (wcześniej w partii Razem). PiS już jesienią – po ostrych wewnętrznych sporach – postawiło na formułę „kandydata obywatelskiego” i pod koniec listopada ogłosiło kandydaturę Karola Nawrockiego, szefa IPN. Tak ukształtowała się stawka kandydatów i kandydatek w tych wyborach.

Kampania prezydencka 2025: Skoki w sondażach i zaskakująca seria debat

Od samego początku rywalizacji o Pałac Prezydencki Rafał Trzaskowski utrzymywał pozycję lidera w sondażach. Był faworytem tych wyborów i tzw. frontrunnerem od chwili, gdy Koalicja Obywatelska 23 listopada 2024 roku zdecydowała, że to on będzie kandydatem na prezydenta. Trzaskowski nie dał się dogonić aż do I tury. I ma też przewagę w większości sondaży opublikowanych przed II turą. Na drugim miejscu plasował się Karol Nawrocki, chociaż przez kilka tygodni kampanii – przede wszystkim wczesną wiosną – trwała dyskusja o tym, czy nie wyprzedzi go Sławomir Mentzen, który w pewnym momencie zanotował znaczne skoki poparcia. Jednak w marcu Mentzen w wywiadzie dla Kanału ZERO wywołał kontrowersje swoimi wypowiedziami m.in. o aborcji i płatnych studiach, co ostatecznie zatrzymało jego sondażowe wzrosty. Do II tury, tak jak w każdych wyborach prezydenckich od 2005 roku, weszli więc kandydaci dwóch największych sił, czyli PiS i Platformy Obywatelskiej.

Cechą charakterystyczną tej kampanii prezydenckiej była zaskakująca seria debat. Takich starć brakowało w poprzednich kampaniach. Poza finałową debatą TVP (12 maja) przed I turą odbyła się m.in. debata „Super Expressu”, trzy debaty TV Republiki oraz debata w Końskich zorganizowana przez sztab Rafała Trzaskowskiego, która dla wielu komentatorów była jednym z punktów zwrotnych kampanii. Sztab Trzaskowskiego chciał 11 kwietnia debatować tylko z Karolem Nawrockiem, ale po „szturmie” innych kandydatów, w tym Hołowni, debata miała zupełnie inny przebieg. I nie okazała się sukcesem Trzaskowskiego. Już w II turze, pod sam koniec kampanii, po debacie „jeden na jeden” w TVP, stacja TV Republika zorganizowała kolejną debatę – znów w Końskich – ale Rafał Trzaskowski nie wziął w niej udziału.

Wybory prezydenckie w Polsce: Ostra walka przed II turą

Różnica między Rafałem Trzaskowskim a Karolem Nawrockim w I turze wyborów była niewielka i wywołała nerwy (przynajmniej tuż po ich ogłoszeniu) w obozie Koalicji Obywatelskiej. Trzaskowskiego szybko poparł Szymon Hołownia, kilka dni później – Magdalena Biejat. Swojego poparcia żadnemu z kandydatów nie przekazał za to Adrian Zandberg. Po prawej stronie Nawrocki zyskał wsparcie kandydatów prawicy: Grzegorza Brauna i Marka Jakubiaka. Sławomir Mentzen w dwóch głośnych rozmowach z Nawrockim i Trzaskowskim obydwu kandydatom przedstawił listę ośmiu postulatów do przyjęcia, na co zdecydował się tylko Nawrocki. Mentzen ostatecznie nie poparł nikogo wprost, ale zasugerował swoim wyborcom, że jeśli ktoś jego postulaty wspiera, to „wybór powinien być oczywisty”. Tuż przed II turą Mentzen spotkał się z Nawrockim, ale wcześniej wypił piwo z Radosławem Sikorskim i Trzaskowskim, co wywołało kontrowersje również w samej Konfederacji.