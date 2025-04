Telewizyjna debata może wpłynąć na wynik wyborów, wszak w 1960 roku Nixon przegrał z Kennedym, bo się spocił. Liczą się tak przekaz, jak i swoboda. W piątek na antenie TV Republika zabrakło ich kandydatowi PiS Karolowi Nawrockiemu. Swoją szansę w Końskich wykorzystał natomiast Szymon Hołownia.



Debata TV Republiki w Końskich: Krzysztof Stanowski jest wciąż bardziej poważny niż polska polityka i media publiczne

Atutem lidera Polski 2050 jest doświadczenie medialne. Tymczasem kandydat PiS, występując nawet przed własną publicznością, nie miał luzu i ograniczał się do recytowania wcześniej przygotowanych formułek.

Z kolei Krzysztof Stanowski został Stańczykiem. A jakie czasy, taki Stańczyk. Bo wszystko co działo się w ostatnich dniach – pomysł na zorganizowanie przez TVP debaty z udziałem wyłącznie dwóch kandydatów, wymiana złośliwości pomiędzy sztabami, brak porozumienia – było wobec Polaków niepoważne. Redaktor naczelny Kanału Zero obiecując obniżenie cen prądu o 60 procent i budowę sześciu elektrowni atomowych w sześć miesięcy, jest wciąż bardziej poważny niż polska polityka i media publiczne.



Konfrontacyjny Rafał Trzaskowski, blamaż TVP

Zaraz po debacie w Telewizji Republika na rynku w Końskich, uczestnicy – a „kierownikiem wycieczki” został Szymon Hołownia – udali się do hali sportowej, gdzie czekał Rafał Trzaskowski. Na scenie do Karola Nawrockiego, Szymona Hołowni, Marka Jakubiaka, Krzysztofa Stanowskiego i Joanny Senyszyn dołączyli – oprócz Rafała Trzaskowskiego – Magdalena Biejat i Maciej Maciak. Pytania zadawali dziennikarze TVN, Polsat News i TVP: ostatnia z wymienionych stacji włożyła sporo energii w to, by zaprzeczać, że jest organizatorem debaty, która pierwotnie miała toczyć się wyłącznie pomiędzy kandydatami PiS i PO. Ze strony mediów publicznych to nic innego niż blamaż - TVP musiała wycofać się rakiem, choć wcześniej była gotowa pełnić służebną wobec duopolu rolę.