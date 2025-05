Frekwencja to oczywiście wskaźnik, który jest bardzo uważnie obserwowany w obu sztabach. Co świadczy o tym, że może być wyższa? Z jednej strony – o czym informowała „Rzeczpospolita” – blisko 700 tysięcy osób zarejestrowanych do głosowania za granicą, co jest absolutnym rekordem. Ale nie tylko. Jak wynika z danych Ministerstwa Cyfryzacji, od 19 maja 200 488 wyborców pobrało zaświadczenia o prawie do głosowania na II turę (stan na środę, 28 maja, godz. 16), a – w tym samym okresie – 448 127 osób jednorazowo dopisało się do spisu przed II turą głosowania. To wszystko ma świadczyć o tym, że frekwencja w II turze będzie wyższa. Być może nawet znacznie wyższa niż w I, gdy wyniosła 67,31 proc. Dla porównania: w 2020 roku frekwencja w I turze wyniosła 64,51 proc., w II – 68,18 proc.

W PiS ostrożny optymizm

Jak wygląda sytuacja w sztabie PiS? – Najlepsze określenie to optymizm, ale bardzo ostrożny – mówi jeden z naszych rozmówców. Politycy PiS, z którymi rozmawialiśmy, podkreślają, że w ostatnich kilkudziesięciu godzinach udało się przede wszystkim zebrać poparcie kluczowych dla prawicy uczestników politycznej gry. W poczet tego zaliczają deklarację Sławomira Mentzena – choć nie poparł Nawrockiego wprost, to przyznał, że „wybór powinien być oczywisty", skoro podpisał jego osiem postulatów. Wprost Karola Nawrockiego poparł też Grzegorz Braun. – Mamy wszystkie wyrazy wsparcia, które mogliśmy tylko mieć w II turze – kwituje nasze źródło.

Politycy PiS, z którymi rozmawiała „Rzeczpospolita”, podsumowując ostatnie kilka dni, twierdzą, że punktem zwrotnym był poniedziałkowy wywiad premiera Donalda Tuska w Polsat News, który ich zdaniem przerwał wcześniejszy kryzys wynikający zarówno z publikacji Onetu, jak i zażycia snusa przez Nawrockiego podczas debaty, co z kolei zdominowało cały poprzedni weekend. Tusk, cytując Jacka Murańskiego, miał zdaniem PiS „rozbroić” tekst Onetu, zwłaszcza wśród młodych. „Rzeczpospolita” pisała już wcześniej, że w ocenie PiS ogólne zaangażowanie Donalda Tuska w kampanię jest korzystne dla Nawrockiego. Problemem na „ostatniej prostej” okazuje się jednak – co sztabowcy sami przyznają – pojawienie się Jacka Kurskiego, co może mobilizować wyborców KO.

KO liczy na wysoką frekwencję

Od kilku dni – co zapowiedziane zostało w poniedziałek – Rafał Trzaskowski bardzo intensywnie podróżuje po Polsce „trzaskobusem”. W Kaliszu w środę wieczorem – po raz pierwszy, decydując się na ten format – odpowiadał bezpośrednio na pytania wyborców (równolegle do debaty TV Republika w Końskich). W kampanię mocno zaangażowana jest też Małgorzata Trzaskowska.