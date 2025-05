Z nowego sondażu IBRiS wynika, że przed II turą wyborów prezydenckich, która odbędzie się 1 czerwca, minimalną przewagę ma kandydat KO, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Na Trzaskowskiego chce głosować 47,7 proc. badanych.

Reklama

Sondaż: 76,5 proc. respondentów zapowiada, że wezmą udział w II turze wyborów prezydenckich

Kandydat popierany przez PiS, prezes IPN Karol Nawrocki uzyskał 46 proc. wskazań. Różnica między Trzaskowskim a Nawrockim wynosi 1,7 punktu proc. - a więc mniej niż wynosi błąd statystyczny badania (3 punkty proc.).

6,3 proc. badanych nie potrafiło odpowiedzieć na kogo zagłosują w II turze wyborów prezydenckich.

Respondentów spytano też czy zamierzają wziąć udział w II turze wyborów prezydenckich. „Zdecydowanie” zamierza głosować 71,1 proc. badanych, a 5,4 proc. „raczej” pójdzie do urn. Łącznie odsetek osób, które chcą wziąć udział w wyborach, wynosi 76,5 proc. Gdyby 1 czerwca do urn rzeczywiście poszło tyle uprawnionych, byłaby to najwyższa frekwencja w historii wyborów w III RP.