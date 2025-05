Co z samym efektem marszu po stronie Koalicji Obywatelskiej? Ma być podobny do tego, jaki osiągnięto w trakcie kampanii do Sejmu w 2023 roku. Scenariusz marszu i to, kto (poza samym Trzaskowskim, oczywiście) będzie w nim występował, jest utrzymywany w tajemnicy. Tak jak pierwsze, chyba takie, personalne ogłoszenie Trzaskowskiego – że były szef BBN, Jacek Siewiera, przyjął jego zaproszenie i będzie jego społecznym doradcą.

PiS też liczy na efekty własnego marszu

Na jakie sprawy w kampanii wyborczej zwracają obecnie uwagę politycy PiS, poza wspominaną wcześniej niefortunną wypowiedzią o wyborczych obietnicach ze strony jednego z posłów KO? Sztabowcy, z którymi rozmawialiśmy, mówią nam przede wszystkim o wejściu do gry premiera Donalda Tuska, który we wtorek wystąpił w Sejmie, udzielił też wywiadu TVP. – Jego powrót będzie nie tylko mobilizował naszych wyborców, ale też sprawi, że łatwiej będzie budować argument, iż wybory są o tym, że cała władza trafi do Donalda Tuska – twierdzi jeden z naszych rozmówców z PiS. Wprost mówią to też czasami politycy tej formacji. – Tusk zapowiedział ten marsz, później zmienił termin. Teraz wzywa w mediach społecznościowych. To marsz Tuska – podkreślał w środę w Radiu ZET Adam Bielan, jeden ze sztabowców Nawrockiego.

Politycy PiS, z którymi rozmawialiśmy, pytani o organizację marszu w Warszawie, podkreślają, że chodzi o dwie rzeczy – mobilizację własnego elektoratu oraz zderzenie z marszem Trzaskowskiego, przy czym nasi rozmówcy liczą się z tym, że Trzaskowski w Warszawie może osiągnąć większą frekwencję. W końcu trzecia sprawa: planowane na czwartek spotkanie na kanale Sławomira Mentzena na YouTubie, gdzie ma odbyć się dyskusja nad ośmioma postulatami, które Mentzen zaproponował zarówno Nawrockiemu, jak i Trzaskowskiemu. Kandydat KO ma rozmawiać z Mentzenem w sobotę o 19. Tak jak już pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, Konfederacja chce do maksiumum wykorzystać swoje „pięć minut” po dobrym wyniku Mentzena w I turze wyborów.

Przygotowania do debat... a może debaty?

W piątek wieczorem odbędzie się debata z udziałem Nawrockiego i Trzaskowskiego. Do tej pory wydawało się, że będzie to jedyna debata przed II turą wyborów. Ale TV Republika ogłosiła na kolejny tydzień jeszcze jedno starcie „jeden na jeden” – ponownie w Końskich. Zgodził się już na nie Karol Nawrocki. W poprzedniej debacie Republiki w Końskich Rafał Trzaskowski nie wziął udziału.