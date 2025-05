- Uważam, że duża część decyzji, która nie została podjęta za polskiej prezydencji, wynikała z tego, że w Polsce są wybory prezydenckie i Komisja Europejska nie chciała szkodzić premierowi Donaldowi Tuskowi - skomentowała w środę Anna Bryłka.

Anna Bryłka: Pakt migracyjny wejdzie w życie

- Nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że pakt migracyjny wejdzie w życie - oświadczyła. Dodała, że zaprzeczanie temu to „wprowadzanie w błąd Polaków”. - Jedyny sposób, w którym ten pakt migracyjny nie wejdzie w życie, to polska wola polityczna do tego, żeby nie stosować tych przepisów i narażenie się na duże kary finansowe ze strony Unii Europejskiej. Nie ma żadnej innej możliwości prawnej, żeby Polskę wyłączyć z tego mechanizmu - zaznaczyła.

- Przez wiele miesięcy Polacy byli wprowadzani w błąd, duża część polityków próbowała tłumaczyć, że skoro Polska przyjęła uchodźców z Ukrainy, to jest zwolniona z mechanizmu solidarności. To nie jest prawda. Każdy, kto te przepisy dokładnie przeczytał zdaje sobie sprawę, że Komisja Europejska otrzymuje bardzo dużą władzę nad tym, w jaki sposób ma być kształtowana polityka migracyjna - podkreśliła na antenie Radia Wnet europosłanka Konfederacji zaznaczając, że polityka migracyjna nie jest kompetencją unijną.

- Premier Donald Tusk oczywiście zaklina rzeczywistość, będzie tłumaczył, że to wygląda inaczej, natomiast w rzeczywistości wygląda to tak, jak wygląda, czyli Polska jest zobowiązana do stosowania paktu migracyjnego - stwierdziła Bryłka dodając, że sprzeciw Polski podczas głosowania był bez znaczenia, bowiem decyzja w tej sprawie zapadła kwalifikowaną większością głosów. - Zastanawia mnie, dlaczego Koalicja Obywatelska jest zwolennikiem likwidacji prawa weta, bo gdyby to prawo weta obowiązywało wtedy na Radzie Unii Europejskiej, to Polska miałaby szansę zablokować niekorzystne przepisy w postaci paktu migracyjnego - wskazała.