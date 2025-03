- To jest druga rewizja KPO, ale będzie w tym roku jeszcze kolejna rewizja KPO. Ta miała być malutka, punktowa, ale dokładamy do niej ten fundusz obronności i bezpieczeństwa i być może jeszcze jeden punkt, ale na razie pracujemy, więc będę mówić jak już będzie pewność. Potem w drugiej połowie roku duża rewizja, taka ostateczna już, układająca ostatecznie klocki tak, żeby optymalnie inwestować i jak najwięcej wykorzystać do 2026 r. - kontynuowała.

Odnosząc się do sytuacji na świecie szefowa Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oceniła, że „mogłoby być lepiej”. - Nowa administracja amerykańska oczekująca bardzo radykalnie uniezależnienia się Europy i żeby Europa wzięła sprawy w swoje ręce - i w tym aspekcie akurat słusznie (...). Zaczyna spiralą ruszać niestety coś na kształt mocnego napięcia handlowego między Europą a USA. Z tego jest jeden wniosek - Europa musi sama wziąć swoją obronność i bezpieczeństwo w swoje ręce i zrobić to tak, żeby to jeszcze był impuls rozwojowy dla naszych gospodarek - powiedziała.