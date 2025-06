„Nie jest prawdą...” Zastępczyni Bodnara reaguje na zarzuty ws. Funduszu Sprawiedliwości

Portal opublikował artykuł o problemach skrzywdzonych przestępstwami dzieci, które nie otrzymują pomocy od powołanych do tego organizacji pozarządowych m.in. Centrów Pomocy Dzieciom, ponieważ przestają one działać. Powodem jest brak finansowania z Funduszu Sprawiedliwości. Choć na jego koncie leży 425 milionów na pomoc pokrzywdzonym, nie są ogłaszane konkursy o dotacje. Ministerstwo Sprawiedliwości tłumaczy, że od ponad roku nie ogłasza nowych konkursów, bo ma za dużo obowiązków z rozliczaniem nadużyć z czasów PiS.

Zuzanna Rudzińska-Bluszcz: działa sieć pomocy pokrzywdzonym

Wiceministra sprawiedliwości Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, odpowiedzialna w resorcie za Fundusz Sprawiedliwości i za przepisy chroniące dzieci przed przemocą, w opublikowanym przez MS oświadczeniu odniosła się do poszczególnych zarzutów portalu. Najpierw jednak przypomniała, że Fundusz Sprawiedliwości to pula pieniędzy przeznaczona na pomoc pokrzywdzonym przestępstwem i pomoc dla osób opuszczających zakłady karne. Fundusz jest zasilany częściowo z zarobków więźniów, a częściowo z nawiązek zasądzanych od sprawców przestępstw w wyrokach karnych.

„Podstawowym kanałem dystrybucji środków z Funduszu są Sieci Pomocy: sieć pomocy pokrzywdzonym i sieć pomocy postpenitencjarnej, które składają się z prowadzonych przez organizacje społeczne ośrodków i punktów lokalnych. Organizacje wybierane są w organizowanych raz na kilka lat konkursach. Sieć organizacji wybranych do wsparcia pokrzywdzonych w roku 2022 kończy się w grudniu 2025 r. Rokrocznie to zaangażowanie blisko 100 mln złotych (ok. 77 mln na sieć pomocy pokrzywdzonym i ponad 11,5 mln na sieć pomocy postpenitencjarnej w 2025 r.)” - wyjaśniła Rudzińska-Bluszcz. Przyznała, że na bieżącym rachunku Funduszu Sprawiedliwości znajduje się dokładnie 425 017 866,09 zł.

„Nie jest prawdą, że Fundusz w większości województw nie daje dzieciom pokrzywdzonym przestępstwem ani grosza. Dzieci, podobnie jak osoby dorosłe mogą korzystać z sieci pomocy pokrzywdzonym. Obecnie w Polsce działają 43 okręgowe ośrodki pomocy pokrzywdzonym i ponad 230 punktów lokalnych, które są zobowiązane do zapewnienia ofiarom przestępstw m.in. pomocy prawnej, psychiatrycznej czy psychologicznej (...). Fakt – nie są to miejsca wyłącznie dla dzieci, ale nie znaczy to, że dzieciom pokrzywdzonym przestępstwem nie pomagają. Wręcz przeciwnie. Do każdego z tych punktów dziecko pokrzywdzone przestępstwem może się zgłosić i otrzymać pomoc” - twierdzi wiceministra.