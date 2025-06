Takie ponowne przeliczenie głosów mógłby zarządzić także sam Adam Bodnar, gdyby prowadził takie śledztwo osobiście – mówił też prezes NRA. Rosati stwierdził, że także w tej sytuacji „nie po raz pierwszy dziwi się bierności prokuratury”.

– Od tego są urzędnicy, od tego jest prokuratura, żeby tego typu sytuacje wyjaśniać. Po prostu. Jeżeli mamy podejrzenie popełnienia przestępstwa jakiegokolwiek, to od tego jest właśnie prokuratura – podkreślił.

Adam Bodnar się nie sprawdził. Szef adwokatury stanowczo

Zdaniem Rosatiego środowisko prawnicze oczekuje przyspieszenia i zmian w obszarze wymiaru sprawiedliwości.

– Tych obszarów, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości, jest bardzo dużo. Te zmiany muszą nastąpić – stwierdził. Wskazał m.in. na kwestie cyfryzacji, e-doręczeń, procedur, obniżenia kosztów czy nowej struktury sądów, które powinny być rozwiązane.

Rosati mówił także, że Adam Bodnar nie sprawdził się na fotelu ministra sprawiedliwości. Zapytany, czy byłby gotów podjąć się tej funkcji po ewentualnym odwołaniu Bodnara, zaznaczył że koncentruje się na własnej misji jako szefa adwokatury, a co do jego ewentualnych kompetencji do pełnienia funkcji ministerialnej wypowiedzieć mógłby się tylko premier.