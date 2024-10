Szef adwokatury, Przemysław Rosati: Prokurator krajowy to Dariusz Korneluk

Odnosząc się do zaproszenia prezydenta Andrzeja Dudy dla Dariusza Barskiego tytułowanego prokuratorem krajowym, Rosati stwierdził:

- No to jest element pewnego rozwarstwienia, jeżeli chodzi o polski wymiar sprawiedliwości. To, co dziś widzimy, to są skutki deform wymiaru sprawiedliwości z lat 2015-2023 – podkreślił szef NRA.

„Uchwała SN nie jest przełomowa”

Jego zdaniem, piątkowej uchwale SN próbuje się nadać wielką rangę, ale w rzeczywistości nie jest ona przełomowa.

- Nie jest tak, że ta uchwała nie istnieje. Sąd gdański zapytał o rozumienie przepisu, Sąd Najwyższy odpowiedział na to pytanie. I ta odpowiedź wiąże tylko ten sąd. Proszę pamiętać, tam nikt nie pytał, kto jest prokuratorem krajowym, bo chodziło tak naprawdę tylko o to, żeby ustalić czy asesor wydający decyzje, które zostały zaskarżone, był należycie umocowany. To jest cała historia – wyjaśniał Przemysław Rosati.

Podkreślił, że "skład tego Sądu Najwyższego był nienależycie obsadzony", co jest elementem rozmontowanego wymiaru sprawiedliwości.

Rosati powiedział, że gdy ma sprawę do prokuratora krajowego, to pisze do Dariusza Korneluka. - Nawet wczoraj kierowałem taką korespondencję. Jako prezes Naczelnej Rady Adwokackiej też kieruję korespondencję do pana prokuratora Korneluka – dodał.