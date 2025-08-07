Aktualizacja: 07.08.2025 11:39 Publikacja: 07.08.2025 11:29
Ukraiński żołnierz
Foto: Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy
W 2022 roku, gdy wybuchła pełnowymiarowa wojna Rosji przeciw Ukrainie, 73 proc. ankietowanych deklarowało, iż ukraińska armia powinna walczyć z Rosjanami aż do zwycięstwa. Obecnie taką opinię wyraża 24 proc. Ukraińców. Poparcie dla dalszego prowadzenia wojny spada we wszystkich obwodach Ukrainy, a także we wszystkich grupach wiekowych.
Sondaż przeprowadzono na reprezentatywnej grupie 1 000 mieszkańców Ukrainy, w wieku 15 i więcej lat. Sondażem nie objęto mieszkańców części Ukrainy okupowanych przez Rosję
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1260 dniu wojny
Foto: PAP
Według danych ONZ w czasie trwającej trzy i pół roku wojny Rosji z Ukrainą śmierć poniosło ponad 12 tys. cywilów. Straty poniesione przez obie walczące armie nie są podawane do wiadomości publicznej – Ukraińcy szacują jednak, że rosyjska armia straciła ponad milion żołnierzy, zabitych i rannych. Rosjanie kontrolują obecnie ok. 1/5 terytorium Ukrainy. W 2022 roku dokonali nielegalnej aneksji obwodów ługańskiego, donieckiego, zaporoskiego i chersońskiego – choć trzech ostatnich nie kontrolują do dziś w całości. Obecnie walki trwają też na terenie obwodów: charkowskiego, sumskiego i dniepropietrowskiego.
Z badania Gallupa wynika, że odsetek Ukraińców chcących by ich kraj wynegocjował porozumienie pokojowe tak szybko, jak to możliwe wzrósł z 22 proc. w 2022 roku do 69 proc. obecnie. 7 proc. nie ma zdania w tej sprawie lub odmówiło odpowiedzi.
Jednocześnie 68 proc. uważa, że jest bardzo mało prawdopodobne lub mało prawdopodobne, by walki na Ukrainie ustały w ciągu 12 miesięcy. 5 proc. badanych uważa, że jest bardzo prawdopodobne, iż walki się zakończą, a 20 proc. – że jest prawdopodobne.
Gallup sprawdził też stosunek Ukraińców do działań amerykańskiego przywódcy. O ile w 2022 roku 66 proc. podchodziło do nich z aprobatą, o tyle obecnie odsetek ten spadł do 16 proc. 73 proc. Ukraińców wyraża dezaprobatę wobec obecnych działań prezydenta Donalda Trumpa. Tylko 8 proc. Ukraińców wyraża aprobatę wobec działań chińskiej administracji, a 1 proc. – wobec działań Kremla. Z kolei działania niemieckiego rządu pozytywnie ocenia 63 proc. Ukraińców.
Jednocześnie 70 proc. badanych uważa, że USA powinny odegrać znaczącą rolę w negocjacjach pokojowych z Rosją (12 proc. respondentów jest zdania, że USA nie powinny odgrywać w tych negocjacjach żadnej roli). 71 proc. respondentów uważa, że znaczącą rolę w negocjacjach powinna odegrać Wielka Brytania, a 75 proc. wskazuje w tym kontekście UE.
Gallup zbadał też oczekiwania Ukraińców co do przynależności do NATO i UE. O ile w 2022 roku 64 proc. Ukraińców uważało, że w ciągu 10 lat Ukraina będzie w NATO, a jedynie 12 proc. było zdania, że ich kraj nigdy nie przystąpi do Sojuszu, o tyle teraz wyniki te wynoszą – odpowiednio – 32 i 33 proc. Spada też – choć wolniej – wiara w przynależność Ukrainy do UE. W 2022 roku w wejście swojego kraju do Unii w ciągu 10 lat wierzyło 73 proc. Ukraińców, a tylko 6 proc. było zdania, że Ukraina nigdy nie wejdzie do UE. Obecnie wyniki te wynoszą – odpowiednio – 52 i 18 proc.
Źródło: rp.pl
