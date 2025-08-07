W 2022 roku, gdy wybuchła pełnowymiarowa wojna Rosji przeciw Ukrainie, 73 proc. ankietowanych deklarowało, iż ukraińska armia powinna walczyć z Rosjanami aż do zwycięstwa. Obecnie taką opinię wyraża 24 proc. Ukraińców. Poparcie dla dalszego prowadzenia wojny spada we wszystkich obwodach Ukrainy, a także we wszystkich grupach wiekowych.

Sondaż przeprowadzono na reprezentatywnej grupie 1 000 mieszkańców Ukrainy, w wieku 15 i więcej lat. Sondażem nie objęto mieszkańców części Ukrainy okupowanych przez Rosję

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1260 dniu wojny Foto: PAP

Według danych ONZ w czasie trwającej trzy i pół roku wojny Rosji z Ukrainą śmierć poniosło ponad 12 tys. cywilów. Straty poniesione przez obie walczące armie nie są podawane do wiadomości publicznej – Ukraińcy szacują jednak, że rosyjska armia straciła ponad milion żołnierzy, zabitych i rannych. Rosjanie kontrolują obecnie ok. 1/5 terytorium Ukrainy. W 2022 roku dokonali nielegalnej aneksji obwodów ługańskiego, donieckiego, zaporoskiego i chersońskiego – choć trzech ostatnich nie kontrolują do dziś w całości. Obecnie walki trwają też na terenie obwodów: charkowskiego, sumskiego i dniepropietrowskiego.

Z badania Gallupa wynika, że odsetek Ukraińców chcących by ich kraj wynegocjował porozumienie pokojowe tak szybko, jak to możliwe wzrósł z 22 proc. w 2022 roku do 69 proc. obecnie. 7 proc. nie ma zdania w tej sprawie lub odmówiło odpowiedzi.