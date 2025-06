Czytaj więcej Plus Minus Wyrzućmy smartfony z klasy Smartfony i inteligentne zegarki przyczyniają się do problemów psychicznych młodych ludzi, osłabi...

- Liczę, że te dwa i pół roku bez wyborów to unikatowa chwila. Dwa i pół roku bez walenia się po głowach to dużo czasu – podkreślił Tusk.

- Będziemy pracowali nad projektami Lewicy dotyczącymi mieszkań, dziękuję za projekt dotyczący wliczania do stażu tych, którzy mieli własną działalność gospodarczą i umowy zlecenia, wiem, jakie to jest ważne dla setek tysięcy młodych ludzi. Dziękuję Polsce 2050 za determinację, jeśli chodzi też o kwestie mieszkaniowe. Profesjonalizacja spółek Skarbu Państwa... Ten proces postępuje. Jestem bardzo wyczulony na każdy sygnał nepotyzmu, bo to się zdarza nadal. Praca nad tym, by wypracować reguły, które wykluczą tego typu sytuację... Ja jestem gotów do pracy nad tym. Proponujecie szkoły podstawowe wolne od smartfonów (...). Naszym obowiązkiem jest ochrona naszych dzieci, a więc (...) tak, wspólnie zastanówmy się nad tą propozycją, by ustawowo wesprzeć tych, którzy czują się bezradni, aby trochę uwolnić nasze dzieci, jeśli chodzi o tę plagę internetu, smartfonów, która powoduje, że te nasze dzieci, nasza młodzież, zanurza się za bardzo w tej przestrzeni – mówił następnie szef rządu.

- Bardzo dziękuję wszystkim partnerom w tej koalicji. Ja wiem, że pochodzimy z różnych nurtów. Moim zadaniem jest poszukiwanie wspólnych ustaleń. I dziękuję za wyrozumiałość w tej kwestii – dodał.

Donald Tusk zapowiada powołanie rzecznika rządu. „Pewnie pobłądziłem”

- Każdy błądzi, ja pewnie też pobłądziłem, sądząc, że prawda obroni się sama. Jeszcze w czerwcu rzecznik prasowy rządu, którego powołamy, będzie reorganizował także sposób komunikowania informacji na temat tego, co robimy w Polsce – dodał.

O konieczności powołania rzecznika rządu mówił po wyborach prezydenckich m.in. marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Jako jedną z przyczyn porażki Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich wskazywał on fakt, że koalicja rządząca w niewystarczający sposób komunikowała o swoich osiągnięciach i była uzależniona w tej kwestii od szefa rządu.