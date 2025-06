Hołownia podkreślił, że dziś, gdy projekt Trzeciej Drogi „wygasł”, po decyzji Polski 2050 i PSL, by nie kontynuować współpracy w tej formule, jego partia „rusza do kolejnego rozdziału naszej pracy”. – My nie jesteśmy ani z lewej, ani z prawej, my jesteśmy od rozwoju – oświadczył Hołownia.

Jednocześnie marszałek Sejmu zapowiadał, że tak jak w 2020 roku, gdy tworzył Polskę 2050 po wyborach prezydenckich, tak i teraz wszystko „dobrze się skończy”.

– Zobaczcie, gdzie dzisiaj jesteśmy: jesteśmy w miejscu, w którym możemy powiedzieć, że w koalicji, w rządzie mamy pakiet mniejszościowy, ale jeśli chodzi o osiągnięcia, można mówić o większościowym pakiecie – stwierdził Hołownia.

Szymon Hołownia przekonuje, że dzięki Polsce 2050 odblokowane zostały miliardy z KPO

Mówiąc o osiągnięciach Polski 2050, Hołownia wskazał odblokowanie środków z KPO dzięki, jak przekonywał, pracy wiceszefowej Polski 2050, minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Hołownia mówił, że miliardów złotych z KPO by nie było, „gdyby nie to, że Polska 2050 jest w koalicji profesjonalnym graczem”.