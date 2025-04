Również on przypomina, że wiele szkół już wprowadza własne regulacje. - W polskich podstawówkach nie panuje klimat, jak z serialu „Dojrzewanie”, mimo że niektórzy tak sobie to wyobrażają. Nauczyciele nie pozwalają na swobodne korzystanie z telefonów na lekcjach czy na korytarzu. Zaś szkołę próbuje się po raz kolejny obarczyć odpowiedzialnością za to, co dzieje się w domach – uważa ekspert. Jego zdaniem, to właśnie w nich „kwitnie” fonoholizm, dlatego bez edukacji społeczeństwa niewiele uda się zmienić.

Z kolei obecnie w polskim prawie, dyrektor nie widzi narzędzi do skutecznego stosowania represji za złamanie ewentualnego zakazu korzystania z telefonów. Uważa, że w praktyce i tak łatwo byłoby go obejść.

- Z informacji uzyskanych od znawcy tematu, prof. Jacka Pyżalskiego jasno wynika, że w miejscach, w których został on wprowadzony, nie zauważono również spadku poziomu agresji rówieśniczej. Ona zawsze była, tylko zmieniają się realia i narzędzia do jej szerzenia. Jednak jej przyczyna nie tkwi w technologii – konkluduje.