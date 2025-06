07:55 Trzy osoby ranne w obwodzie donieckim

Ostatniej doby na doniecczyźnie rosyjskie wojska raniły trzy osoby, poinformował Wadim Filaszkin, szef donieckiej regionalnej administracji wojskowej. Dzień wcześniej, w atakach w tej okolicy zginęła jedna osoba, a rannych zostało sześć.

07:34 157 starć zbrojnych na Ukrainie

W ciągu ostatnich 24 godzin na terytorium Ukrainy doszło do 157 starć zbrojnych – poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Wróg najaktywniej atakował region Pokrowska oraz kierunki słobożański i kurski. Najeźdźcy przeprowadzili 45 nalotów, zrzucili 77 bomb kierowanych, wypuścili 847 dronów kamikadze.

07:17 W nocy na terytorium całej Ukrainy ogłoszony został alarm powietrzny

Ostatniej nocy ze względu na zagrożenie użyciem broni balistycznej ogłoszono alarm powietrzny na terytorium całej Ukrainy. Ostrzeżenie wystosowały Siły Zbrojne Ukrainy.

06:57 Ostatniej doby Rosjanie stracili 1060 żołnierzy

Całkowite straty bojowe wojsk rosyjskich od początku wojny z Ukrainą wynoszą 1 010 390 osób, w tym 1060 zginęło w ciągu minionej doby. Wczoraj zniszczony został ponadto m. in. jeden czołg, pięć opancerzonych pojazdów bojowych, 19 systemów artyleryjskich i 123 bezzałogowe statki powietrzne. Taką informację przekazał w codziennym komunikacie Sztab Generalny Ukraińskich Sił Zbrojnych

06:43 Ukraina oskarża Władimira Putina o „pogardę” dla procesu pokojowego

„Cyniczne wypowiedzi Putina świadczą o całkowitym lekceważeniu amerykańskich wysiłków na rzecz pokoju” – napisał ukraiński minister spraw zagranicznych w mediach społecznościowych. „Podczas gdy Stany Zjednoczone i reszta świata wzywają do natychmiastowego zakończenia zabijania, główny zbrodniarz wojenny Rosji omawia plany przejęcia nowego terytorium Ukrainy i zabicia jeszcze większej liczby Ukraińców” – dodał Andrij Sybiha. To komentarz do słów Putina, który zasugerował, że Rosja planuje zajęcie nowych terytoriów na Ukrainie, w tym miasta Sumy.

