Jest poniedziałek, otwieram jeden z portali społecznościowych, gdzie wita mnie wpis lewicowego publicysty: jest dumny z chargé d'affaires Polski w Kijowie Piotra Łukasiewicza. Jego post lajkuje mieszkający od wielu lat w Polsce ukraiński dziennikarz. „Pochylając głowę nad polskimi ofiarami przemocy ukraińskiej na Wołyniu, nie mogę nie wspomnieć o ukraińskich ofiarach przemocy państwa polskiego na terenach dawnej II Rzeczpospolitej (…) Nie tworzę jednak symetrii, ani nie stawiam znaku równości między liczbami i jakością cierpień. Mówię po prostu, że pamiętamy i musimy pamiętać o przeszłości i o tym, co w tej przeszłości było wstydliwe i niegodne” – w 83. rocznicę Zbrodni Wołyńskiej powiedział Łukasiewicz.