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Po co to było Zełenskiemu? Konflikt z Polską może się Ukrainie odbić czkawką

Ukraińskie próby obrócenia nastrojów w UE przeciwko Polsce na razie przynoszą skutek odwrotny od zamierzonego. A to tylko jeden z sygnałów tego, że stawianie na konflikt z Warszawą może się Kijowowi odbić czkawką.

Publikacja: 09.07.2026 12:53

Wspólne zdjęcie na początek szczytu w Ankarze. Państwo Nawroccy obok państwa Zełenskich. Przypadek?

Wspólne zdjęcie na początek szczytu w Ankarze. Państwo Nawroccy obok państwa Zełenskich. Przypadek?

Foto: Facebook/zelensky

Piotr Zaremba

Szczyt NATO w Ankarze pełen był paradoksalnych spotkań. W składzie polskiej delegacji do stolicy Turcji pojechali prezydent Karol Nawrocki, szef MSZ Radosław Sikorski i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Między prawicową głową państwa i centrolewicowym rządem iskrzy po raz nie wiadomo który, tym razem szczególnie w kwestiach bezpieczeństwa. I szczególnie mocno Karol Nawrocki zderzył się z szefem MON, choć do tej pory z nim właśnie zachowywał najbardziej poprawne relacje. Poszło o politykę zaopatrywania w najbardziej nowoczesne uzbrojenie Ukrainy.

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