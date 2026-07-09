Jeszcze w lutym br. - po decyzji sądu rejonowego o zastosowaniu aresztu wobec Ziobry - za byłym ministrem wydano list gończy, następnie zaś skierowano do sądu wniosek o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA).

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Już wtedy b. szef MS przebywał na Węgrzech, gdzie dostał ochronę międzynarodową od ówczesnego rządu Viktora Orbana. 10 maja br. - już po przegranych przez Orbana wyborach — Ziobro poinformował, że przebywa w USA. Oświadczył, że nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu, który otrzymał na Węgrzech.

Roszady w składzie sędziowskim rozpatrującym ENA wobec Ziobry

W sprawie o wydanie ENA początkowo zaś dochodziło do wyłączeń — najpierw sędziego, a potem kolejnej sędzi — wyznaczonych do rozpoznania tego wniosku. Na początku czerwca do rozpoznania wniosku o wydanie ENA wylosowany został nowy sędzia — Tomasz Grochowicz.

Wówczas jeszcze jednak prawomocnie nie było zakończone postępowanie odnoszące się do aresztu Ziobry, gdyż oczekiwało na rozpatrzenie zażalenie obrony na tymczasowy areszt. W związku z tym obrona byłego ministra wnioskowała także o zawieszenie postępowania o wydanie wobec niego ENA do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy aresztu. Jeszcze w marcu br. sąd okręgowy nie uwzględnił takiego wniosku. Na tamtą decyzję też wpłynęło zażalenie, które trafiło do Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Tymczasem 1 lipca br. Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy decyzję o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec Ziobry, oddalając zażalenia obrońców. - Sąd uznał, że te zarzuty, które są najistotniejsze, dotyczą najpoważniejszych przestępstw, tam, gdzie wchodzi duża szkoda wyrządzona Skarbowi Państwa, te zarzuty zostały uprawdopodobnione – podkreślała wówczas rzeczniczka prasowa sądu ds. karnych, sędzia Anna Ptaszek.

Akta sprawy Ziobry wypożyczone na 10 dni

Z kolei w czwartek sędzia Ptaszek poinformowała PAP, że w sprawie wniosku o wydanie ENA w odniesieniu do Ziobry nie zapadło jeszcze rozstrzygnięcie, ponieważ akta tej sprawy „zostały przesłane do Sądu Apelacyjnego w Warszawie w związku z wniesieniem zażalenia przez obrońcę ściganego na odmowę zawieszenia postępowania w tej sprawie do czasu rozpoznania zażalenia na tymczasowe aresztowanie zastosowane wobec podejrzanego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy–Mokotowa”.

Jak poinformowała, sąd okręgowy w poniedziałek, 6 lipca, zwrócił się do sądu apelacyjnego o udzielenie informacji o terminie posiedzenia w sprawie rozpoznania tamtego zażalenia i – w miarę możliwości – wypożyczenia akt związku z koniecznością rozpoznania wniosku o wydanie ENA.

„Sąd apelacyjny 8 lipca przysłał nam akta, wypożyczając je na 10 dni. Zatem można spodziewać się w najbliższym czasie podjęcia przez sąd okręgowy czynności procesowych w tej sprawie” - poinformowała sędzia Ptaszek.

Niezależnie od tego, sąd okręgowy przesłał już do prokuratury pisemne uzasadnienie postanowienia wydanego 1 lipca oddalającego zażalenie na areszt wobec Ziobry. „Uzasadnienie liczy 109 stron. Jednocześnie informujemy, że powyższe uzasadnienie nie będzie opublikowane na stronach Sądu Okręgowego w Warszawie z uwagi na to, że postępowanie to na tym etapie jest chronione tajemnicą śledztwa. Jedynie prokurator ma kompetencje do podania do publicznej wiadomości tego uzasadnienia, w całości lub w części” - zakomunikował sąd okręgowy.

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Prokurator: powinna być prawomocna decyzja o aresztowaniu Zbigniewa Ziobry

Jeszcze 1 lipca, bezpośrednio po decyzji sądu o oddaleniu zażaleń na areszt, prowadzący śledztwo w sprawie Funduszu Sprawiedliwości prok. Piotr Woźniak informował, że w sprawie Ziobry „wniosek o ekstradycję zostanie sporządzony niezwłocznie”. – Będę się musiał zastanowić, czy ustne uzasadnienie jest wystarczające, czy jednak zaczekać na uzasadnienie pisemne – powiedział wtedy prokurator.

Prok. Woźniak przypominał, że - aby złożyć wniosek o ekstradycję b. szefa MS z USA - powinna być prawomocna decyzja o zastosowaniu aresztu. Zaznaczył, że formalnie nie jest to wymagane. Zwracał jednak uwagę, że - patrząc na praktykę w USA - wnioski o ekstradycję bez prawomocnej decyzji ws. aresztu „mają małe szanse powodzenia”.

Sprawa dotycząca byłego ministra jest jednym z kluczowych wątków w śledztwie odnoszącym się do działalności Funduszu Sprawiedliwości w czasach rządów PiS. Prokuratura zarzuca Ziobrze m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i wykorzystywanie swojego stanowiska do działań o charakterze przestępczym. Według prokuratury Ziobro miał popełnić łącznie 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.