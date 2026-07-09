Marine Le Pen
Dzięki wyrokowi paryskiego sądu odwoławczego Le Pen może wystartować w wyborach, ponieważ skrócił on z 5 lat do 45 miesięcy okres zakazu sprawowania urzędów publicznych przez Le Pen. Z tych 45 miesięcy 30 orzeczono w zawieszeniu, a pozostałe 15 miesięcy Le Pen już odbyła (okres ten biegł od skazania jej przez sąd niższej instancji).
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W związku z tym liderka Zjednoczenia Narodowego ogłosiła, że wystartuje w wyborach, mimo że zgodnie z wyrokiem przez najbliższy rok będzie objęta dozorem elektronicznym co ograniczy jej swobodę poruszania się. Le Pen zapowiedziała wniesienie skargi do sądu kasacyjnego i wyraziła przekonanie, że na czas rozpatrywania sprawy orzeczenie sądu apelacyjnego zostanie zawieszone, więc w kampanii wyborczej nie będzie musiała nosić elektronicznej bransoletki.
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I tura wyborów prezydenckich we Francji odbędzie się 18 kwietnia, druga – 2 maja 2027 roku.
Z sondaży przeprowadzonych już po ogłoszeniu planów Le Pen co do startu w wyborach przez ośrodek badania opinii publicznej Ifop dla LCI i „Le Figaro” oraz ośrodek Toluna Harris Interactive dla M6 i RTL wynika, że wygrałaby ona I turę, a w II turze zapewniła sobie urząd prezydenta Francji.
Ifop daje Le Pen w I turze 36 proc. o 2-4 punkty proc. więcej, niż w poprzednich sondażach tego samego ośrodka badawczego, niezależnie od tego czy przedstawicielem obozu centrowego w wyborach byłby były premier Édouard Philippe czy były premier Gabriel Attal. W tym pierwszym przypadku 15 proc. uzyskuje Jean-Luc Mélenchon, lider skrajnie prawicowej Francji Nieujarzmionej, 9 proc. uzyskałby Raphaël Glucksmann, przedstawiciel francuskiej lewicy a 8 proc. lider Republikanów Bruno Retailleau. W tym drugim wariancie Attal i Mélenchon mają po 15 proc., Glucksmann uzyskuje 12 proc., a Retailleau - 10 proc.
W II turze Le Pen wygrywa z Philippem w stosunku 54 do 46 proc., z Attalem – 55 do 45 proc., a z Mélenchonem - 70 do 30 proc.
W sondażu Toluna Harris Interactive Le Pen uzyskuje w I turze 34-36 proc. (w zależności od tego jacy inni kandydaci wystartują), Philippe uzyskuje 20 proc., a w II Turze przegrywa z Le Pen w stosunku 49 do 51 proc. Attal w tym sondażu, podobnie jak w poprzednim, przegrywa z Le Pen stosunkiem 45 do 55 proc.
8 lipca opublikowano też sondaż ośrodka Elabe dla BFM TV, z którego wynika, że 70 proc. respondentów nie zgadza się z wypowiedziami Le Pen, która twierdzi, że jest niewinna. Jednocześnie 32 proc. zwolenników Zjednoczenia Narodowego uważa, że Le Pen nie powinna być kandydatką tego ugrupowania w wyborach.
Przed wyrokiem sądu apelacyjnego, gdy Le Pen groziło, iż nie będzie mogła startować w wyborach, na kandydata Zjednoczenia Narodowego na prezydenta przygotowywany był obecny przewodniczący tego ugrupowania Jordan Bardella.
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