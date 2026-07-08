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Wiedeńską Albertinę założył polski królewicz

Wiedeńska Albertina obchodzi hucznie 250-lecie istnienia. Warto przypomnieć, że nazwę zawdzięcza swojemu założycielowi polskiemu królewiczowi, księciu Albertowi, kawalerowi Orderu Orła Białego, który otrzymał już w kołysce.

Publikacja: 08.07.2026 16:00

Johann August Walther, „Książe Albert von Saksońsko-Cieszyński”, 1776

Johann August Walther, „Książe Albert von Saksońsko-Cieszyński”, 1776

Foto: Albertina (5)

Jacek Cieślak

Każdy, kto popatrzy uważnie, na szczycie Albertiny – od strony zamkowego ogrodu (Burggarten i Hanuschgasse) tuż nad nazwą galerii, zauważy godła I Rzeczypospolitej – tarczę herbową z polskim Orłem i litewską Pogonią, jakie umieścił tam założyciel kolekcji książę Albert Sasko-Cieszyński, syn polskiego króla Augusta III Sasa i Marii Józefy Habsburżanki. W latach 1801–1804 dokończono przebudowę pałacu, który właśnie na cześć księcia nazwano Galerią Albertina. Od początku mieści ona imponującą w skali światowej kolekcję rycin i rysunków.

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