Każdy, kto popatrzy uważnie, na szczycie Albertiny – od strony zamkowego ogrodu (Burggarten i Hanuschgasse) tuż nad nazwą galerii, zauważy godła I Rzeczypospolitej – tarczę herbową z polskim Orłem i litewską Pogonią, jakie umieścił tam założyciel kolekcji książę Albert Sasko-Cieszyński, syn polskiego króla Augusta III Sasa i Marii Józefy Habsburżanki. W latach 1801–1804 dokończono przebudowę pałacu, który właśnie na cześć księcia nazwano Galerią Albertina. Od początku mieści ona imponującą w skali światowej kolekcję rycin i rysunków.