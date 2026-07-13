Sąd Okręgowy w Warszawie odmówił dziś wydania europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry, byłego szefa Ministerstwa Sprawiedliwości, podejrzanego w śledztwie w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Jak pan ocenia tę decyzję?

Sąd nie mógł orzec inaczej. Artykuł 607a kodeksu postępowania karnego stanowi, że ENA można wydać w razie podejrzenia, iż osoba ścigana może przebywać na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Jeżeli prokuratura sama poinformowała sąd, że podejrzany przebywa w Stanach Zjednoczonych, podstawowa przesłanka wydania nakazu przestała istnieć.

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Czy złożenie wniosku było zatem błędem prokuratury?

Niekoniecznie w chwili jego składania. Według Prokuratury Krajowej Ziobro przebywał wówczas na Węgrzech, a dopiero później wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Moim zdaniem jednak błędem było podtrzymywanie wniosku o ENA po zmianie sytuacji. Skoro prokuratura wiedziała, że podejrzanego byłego ministra nie ma na terenie Unii Europejskiej czy Wielkiej Brytanii, to powinna była ten wniosek cofnąć.

Prokuratura twierdzi, że może ponownie wystąpić o ENA.

Może, ale musi wykazać nowe okoliczności wskazujące, że Ziobro przebywa w państwie Unii Europejskiej albo może tam przebywać. Nie wystarczy ogólne przypuszczenie, że kiedyś powróci do Europy. Potrzebne byłyby konkretne ustalenia, na przykład dane operacyjne, relacja świadka, zdjęcia albo potwierdzona informacja o podróży. W tym przypadku jest to warunek konieczny.

Możliwe też, że prokuratura znalazła się w sytuacji bez dobrego wyjścia. Cofnięcie wniosku mogłoby zostać odebrane jako rezygnacja z poszukiwania podejrzanego albo przyznanie, że wcześniejsze działania były bezzasadne. Z kolei pozostawienie sprawy do rozpoznania przez sąd, co prawda nie polepszało sytuacji, bo należało spodziewać się negatywnej decyzji, ale przynajmniej decyzja ta jest po stronie sądu.

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Co może zrobić prokuratura, jeżeli Ziobro pozostanie w Stanach Zjednoczonych?

ENA nie jest wtedy właściwym instrumentem. Prokuratura może uruchomić procedurę ekstradycyjną na podstawie polskiego postanowienia o tymczasowym aresztowaniu i umowy ekstradycyjnej między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Odmowa wydania ENA nie kończy więc poszukiwań, ale oznacza, że dalsze działania muszą odpowiadać rzeczywistemu miejscu pobytu podejrzanego.