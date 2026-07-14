„Mamy kolejny ważny rekord systemu kaucyjnego. W czerwcu zwrócono 700 mln opakowań!” – napisała we wtorek na platformie X Paulina Hennig-Kloska.

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Jak dodała, w pierwszym półroczu zebrano łącznie 2,3 mld opakowań objętych systemem kaucyjnym. W czerwcu Ministerstwo Klimatu i Środowiska informowało, że od stycznia do maja w ramach systemu zebrano 1,6 mld butelek i puszek.

Minister poinformowała, że w Polsce funkcjonują już 64 tys. punktów zwrotu opakowań kaucyjnych. Spośród nich 34 tys. znajdują się w małych placówkach handlowych, a 14 tys. stanowią automaty kaucyjne. Jak podkreśliła szefowa MKiŚ, za ich pośrednictwem zebrano 87 proc. wszystkich opakowań.

Zgodnie z przepisami sklepy o powierzchni powyżej 200 m kw. mają obowiązek przyjmowania opakowań objętych kaucją.

System kaucyjny w Polsce bije rekordy. Przybywa punktów zwrotu

Według danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska w maju działały w kraju 62 tys. punktów zwrotu. Oznacza to, że w ciągu miesiąca ich liczba wzrosła o 2 tys. Hennig-Kloska przypomniała również, że operatorzy uruchamiają automaty kaucyjne także poza sklepami.

System kaucyjny działa w Polsce od 1 października 2025 r. Do napojów sprzedawanych w plastikowych butelkach o pojemności do 3 l oraz metalowych puszkach o pojemności do 1 l doliczana jest kaucja w wysokości 50 groszy. Można ją odzyskać po zwróceniu pustego opakowania.

O tym, czy dane opakowanie jest objęte systemem, informuje znak kaucyjny nadrukowany na etykiecie lub puszce. Przedstawia on dwie strzałki tworzące prostokąt oraz napis „kaucja” wraz z jej wysokością. Do odzyskania pieniędzy nie jest potrzebny paragon, jednak opakowanie nie może być zgniecione.

Od 2026 r. system kaucyjny obejmuje również szklane butelki wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 l. W ich przypadku kaucja wynosi 1 zł. Producenci napojów sprzedawanych w takich butelkach nadal mogą jednak prowadzić własne, niezależne systemy zbiórki opakowań. Od wielu lat korzystają z nich przede wszystkim producenci piwa.

Resort klimatu rozważa także włączenie do systemu jednorazowych opakowań szklanych, w tym tzw. małpek. Jak informowała pod koniec czerwca Paulina Hennig-Kloska, decyzja w tej sprawie może zostać podjęta jesienią tego roku.