Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 15 na 16 lipca:

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Tankowiec płynący do irańskiego portu zaatakowany przez USA

W nocy doszło do kolejnej fali ataków USA na Iran – z komunikatu Dowództwa Centralnego (CENTCOM) wynika, że atakowane były ośrodki dowodzenia, pozycje irańskiej obrony przeciwlotniczej, radary obrony wybrzeża, a celem ataku było dalsze „ograniczanie zdolności Iranu do zagrażania niewinnym załogom statków handlowych przechodzących przez cieśninę Ormuz”. CENTCOM informuje o ataku z użyciem amunicji precyzyjnej na cele w różnych miejscach, w tym na port Bandar-e Abbas. Wcześniej USA atakowały też pozycje irańskiej obrony wybrzeża i stanowiska, z których odpalane są pociski manewrujące, na wyspie Wielki Tunb.

Amerykanie przeprowadzili też pierwszy, od czasu przywrócenia blokady irańskich portów, atak na tankowiec próbujący przełamać blokadę. CENTCOM informuje, że tankowiec MT Belma, pływający pod banderą Curaçao, usiłował zawinąć do portu na wyspie Chark, głównym irańskim terminalu naftowo-gazowym. Statek nie przewoził żadnego ładunku. „Statek handlowy zignorował liczne ostrzeżenia, próbując naruszyć blokadę USA. Amerykański samolot unieruchomił statek po wystrzeleniu pocisków Hellfire w komin statku. Statek nie płynie już w kierunku Iranu” – czytamy w komunikacie.

W nocy pojawiła się też informacja, przekazana przez prezydenta USA Donalda Trumpa, z której wynika, że Iran wypuścił przetrzymywaną w tym kraju obywatelkę USA. „Stany Zjednoczone Ameryki doceniają ten gest dobrej woli Iranu” – napisał Trump. Personaliów uwolnionej Amerykanki nie ujawniono.

Nocna wymiana ciosów między Rosją a Ukrainą

Rosja przeprowadziła w nocy atak, z użyciem pocisków balistycznych, na Kijów. Ze stolicy Ukrainy płyną informacje o uszkodzeniu magazynu w jednej z dzielnic i pożarze w innej dzielnicy, który objął budynki niemieszkalne. Nad ranem Kliczko podał, że w nocnym ataku Rosji na Kijów zginęły dwie osoby, a sześć zostało rannych. Wśród rannych jest 16-latek.

Tymczasem Ukraińcy intensywnie atakowali w nocy obwód saratowski i miasto Engels, w którym znajduje się lotnisko wojskowe wykorzystywane przez lotnictwo dalekiego zasięgu. Jeden z ukraińskich dronów atakujących miasto miał uderzyć w blok mieszkalny. Z miasta Engels płyną też informacje, że w wyniku ataku na terenie lotniska wojskowego wybuchł pożar.

W nocy w Rosji wstrzymano ruch na Moście Krymskim, zakłócone zostało również działanie podmoskiewskich lotnisk. Jedno z nich całkowicie zawiesiło działanie.

USA sprzedadzą Arabii Saudyjskiej amunicję za niemal 2 mld dolarów

Departament Stanu USA zatwierdził możliwą sprzedaż Arabii Saudyjskiej do 20 tys. modułów naprowadzania rakiet lotniczych APKWS-II o szacunkowej wartości 1,96 mld dolarów — poinformowało Biuro Spraw Polityczno-Wojskowych resortu. Zestawy są używane m.in. do zwalczania dronów. Według komunikatu Departamentu Stanu, Rijad wystąpił o zakup do 10 tys. sekcji naprowadzania APKWS-II w wariancie powietrze-powietrze oraz do 10 tys. sekcji w wariancie powietrze-ziemia.

APKWS to zestaw naprowadzania laserowego przekształcający niekierowaną rakietę Hydra w tanią amunicję precyzyjną. Dowództwo Centralne (CENTCOM) informowało, że amerykańskie lotnictwo używało tych rakiet do zestrzeliwania irańskich i jemeńskich dronów jednorazowego użytku. Rakiety Hydra są podstawowym uzbrojeniem śmigłowców Apache.

Według Departamentu Stanu, transakcja ma wesprzeć cele polityki zagranicznej i bezpieczeństwa narodowego USA poprzez wzmocnienie bezpieczeństwa „głównego sojusznika spoza NATO”, będącego czynnikiem stabilności politycznej w regionie Zatoki Perskiej. „Sprzedaż ma poprawić zdolności Arabii Saudyjskiej do odstraszania obecnych i przyszłych zagrożeń, wzmocnić obronę jej terytorium oraz podnieść interoperacyjność z siłami amerykańskimi, regionalnymi i natowskimi” – podano.

Ukraina będzie mieć nowego premiera

Późnym wieczorem 15 lipca prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złożył w Radzie Najwyższej (jednoizbowy parlament Ukrainy) wniosek o powołanie Serhija Koreckiego na stanowisko premiera Ukrainy.

– Rada Najwyższa Ukrainy otrzymała wniosek prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o powołanie Serhija Koreckiego na stanowisko premiera Ukrainy. Parlament rozpatrzy tę sprawę w najbliższej przyszłości zgodnie z ustalonymi procedurami – oświadczył przewodniczący ukraińskiego parlamentu Rusłan Stefanczuk. Głosowanie w Radzie Najwyższej w sprawie nowego szefa rządu ma odbyć się 16 lipca.