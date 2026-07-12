Iran rozszerza ataki, USA odpowiadają

Stany Zjednoczone przeprowadziły kolejne uderzenia na cele wojskowe w Iranie, a Teheran ogłosił ponowne zamknięcie cieśniny Ormuz. Według władz w Waszyngtonie amerykańskie wojsko zaatakowało już ponad 300 irańskich celów w ciągu trzech dni.

Reklama Reklama

Według Centralnego Dowództwa USA tylko w sobotę zaatakowano około 140 irańskich celów wojskowych, a w ciągu trzech dni liczba uderzeń przekroczyła 300.

Iran poinformował o atakach na amerykańskie obiekty w Jordanii, Kuwejcie, Omanie i Katarze oraz zapowiedział utrzymanie blokady strategicznego szlaku morskiego do czasu zakończenia amerykańskiej ingerencji w regionie.

Najsilniejszy tajfun roku uderzył w Chiny

Tajfun Bavi dotarł do wschodnich Chin, zmuszając władze do ewakuacji blisko dwóch milionów mieszkańców, głównie z prowincji Zhejiang. Choć osłabł już do poziomu burzy tropikalnej, meteorolodzy ostrzegają przed kolejnymi dniami intensywnych opadów oraz ryzykiem powodzi i osuwisk.

W mieście Yueqing przewróciło się ponad 1300 drzew, a żywioł sparaliżował transport. W Hangzhou i Szanghaju odwołano łącznie ponad tysiąc lotów oraz ponad 1600 połączeń kolejowych.

Skutki żywiołu odczuł również transport. W Hangzhou zawieszono ruch na dwóch głównych dworcach kolejowych i odwołano 327 lotów. W Szanghaju anulowano 1620 połączeń kolejowych oraz 684 loty. Tajfun wcześniej przeszedł także nad północnym Tajwanem, gdzie ranne zostały 134 osoby, a odwołano niemal 200 połączeń lotniczych.

Strzelanina podczas festiwalu w Toronto

Co najmniej dwie osoby zginęły, a pięć zostało postrzelonych podczas strzelaniny w śródmieściu Toronto. Do ataku doszło w trakcie festiwalu Salsa on St. Clair – jednej z największych corocznych imprez latynoskich w Kanadzie.

Policja przekazała, że dwie ofiary zmarły na miejscu, natomiast stan pozostałych rannych początkowo nie był znany. Funkcjonariusze zaapelowali do mieszkańców o omijanie okolicy i podporządkowanie się poleceniom służb.

Premier Kanady Mark Carney oświadczył, że jest „przerażony" wydarzeniami. Śledczy nie ujawnili dotąd informacji o sprawcy, motywie ani ewentualnych zatrzymaniach. Policja zapowiedziała przekazywanie kolejnych informacji wraz z postępem dochodzenia.

Argentyna z Messim w półfinale mundialu

Argentyna pokonała po dogrywce Szwajcarię 3:1 i awansowała do półfinału mistrzostw świata. Bohaterami spotkania zostali Julián Álvarez i Lautaro Martínez, którzy zdobyli gole w końcówce dogrywki.

Obrońcy tytułu z Lionelem Messim w składzie zagrają teraz z Anglią o awans do finału.