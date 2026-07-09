Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 8 na 9 lipca:

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Kolejna gorąca noc na Bliskim Wschodzie. USA atakują Iran, Iran atakuje USA

Stany Zjednoczone przeprowadziły w nocy z 8 na 9 lipca kolejną falę ataków na Iran. Z komunikatu Dowództwa Centralnego USA (CENTCOM) wynika, że zaatakowanych zostało ok. 90 celów w Iranie – w tym „zestawów obrony przeciwlotniczej, magazynów z rakietami i dronami oraz wojskowej infrastruktury wzdłuż wybrzeża”. Ograniczony miał być też potencjał Iranu w zakresie działań morskich i „aktywa pozwalające na obserwację wybrzeża” (prawdopodobnie chodzi o radary). Dzień wcześniej CENTCOM informował o zaatakowaniu 80 celów.

Rankiem 9 lipca Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował o ataku na dwie bazy USA w Kuwejcie i dwie bazy USA w Bahrajnie. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej zapowiedział jednocześnie, że rozszerzy ataki na inne bazy USA w regionie, jeśli Stany Zjednoczone ponownie zaatakują Iran.

Przewodniczący parlamentu Iranu Mohammad Bagher Ghalibaf napisał w serwisie X, że Ameryka musi się nauczyć, iż „zastraszanie i łamanie zobowiązań nie jest już bezkosztowe”. Dodał, że jeśli USA będą atakować Iran, same staną się celem ataku. I oświadczył, iż cieśnina Ormuz będzie otwarta jedynie na irańskich warunkach, a nie przez „groźby USA”.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Iran zaatakował cztery bazy USA. I zapowiada kolejne ataki Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował rankiem, 9 lipca, o ataku na dwie bazy USA w Kuwejcie i dwie bazy USA w Bahrajnie. Tymczasem Do...

Wymiana ciosów między USA a Iranem trwa drugą noc z rzędu. Doszło do niej po tym, jak Iran zaatakował trzy statki, które próbowały przepłynąć cieśninę Ormuz szlakiem innym niż ten wyznaczony przez irańskie władze.

Mieszkańcy aglomeracji lizbońskiej domagają się przywrócenia dostaw wody pitnej

Na ulicach Almady, na południu aglomeracji lizbońskiej, doszło do protestu niemal 2 tysięcy osób domagających się przywrócenia dostaw wody pitnej przez miejscową gminę. Urzędnicy przekonują jednak, że ograniczenia w dostępności wody są konieczne w związku z suszą, którą dodatkowo potęgują upały.

Mieszkańców Almady to nie przekonuje – domagają się dymisji burmistrza Ines de Medeiros i natychmiastowego zniesienia ograniczeń w dostępności wody.

W gminie Almada 8 lipca od 22.00 wstrzymano całkowicie dostawy wody na terenie 15 miejscowości. Dostawy mają być przywrócone o 6.00. Podobnie sytuacja ma wyglądać w kolejnych dniach.

Burmistrz de Medeiros tłumaczyła, że ograniczenia w dostępności wody wynikają z bardzo niskiego poziomu wód w miejscowych zbiornikach. Na terenie gminy, do odwołania, obowiązuje też zakaz napełniania basenów, podlewania trawników i mycia aut.

Wypadek w USA: 28 osób jest rannych

Po tym, jak autobus uderzył w budynek w osiedlu Pikesville pod Baltimore w USA, 28 osób zostało rannych – poinformowała stacja ABC News. Stan jednego z rannych określa się jako krytyczny.

Do wypadku doszło ok. godz. 18.00 czasu miejscowego (o północy w Polsce) pod miastem Baltimore w stanie Maryland. Straż pożarna poinformowała, że w kolizji oprócz autobusu transportu publicznego uczestniczyło również siedem innych pojazdów. Jeden z nich dachował.

Coraz bardziej tragiczny bilans trzęsienia ziemi w Wenezueli

Według najnowszego bilansu trzęsień ziemi, które nawiedziły Wenezuelę 24 czerwca, w wyniku klęski żywiołowej zginęło 3 811 osób – poinformował przewodniczący parlamentu Wenezueli Jorge Rodriguez.

Władze Wenezueli szacują obecnie, że rannych w trzęsieniach ziemi zostało 16 740 osób.

W wyniku klęski żywiołowej dach nad głową w Wenezueli straciło 17 907 osób. Dla 14,6 tys. poszkodowanych znaleziono schronienie w jednym z 87 specjalnych obozowisk dla ofiar trzęsienia ziemi.

Według najnowszych danych (podawanych nieoficjalnie) nadal ok. 10 tys. osób uważanych jest za zaginione.