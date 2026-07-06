Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 2 na 3 lipca:

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Kolejny atak powietrzny Rosji na Kijów. Wiele ofiar

W nocy doszło do drugiego w ostatnich dniach (poprzedni miał miejsce w nocy z 1 na 2 lipca) ataku powietrznego Rosji na Kijów. Rosjanie mieli atakować ukraińską stolicę przy użyciu dronów-kamikadze Gerań-3, a także pocisków manewrujących Kalibr, pocisków manewrujących Ch-101 i pocisków hipersonicznych Cyrkon. Pojawiły się doniesienia o eksplozji w rejonie Kijowskiej Elektrowni Wodnej. Uszkodzone zostały liczne budynki mieszkalne, w tym wielopiętrowe bloki.

Ukraińskie władze informują o co najmniej 7 zabitych i 24 rannych, ale liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć, ponieważ wciąż trwają akcje ratunkowe w budynkach mieszkalnych, które uległy uszkodzeniu.

W nocy zaatakowane zostały też cele w obwodzie kijowskim, gdzie również doszło do uszkodzeń budynków mieszkalnych i obiektów infrastruktury. Na terenie obwodu, poza ukraińską stolicą, jedna osoba zginęła, a 10 zostało rannych.

W związku z nocnym atakiem Rosji na Ukrainę myśliwce poderwała Polska. Oprócz polskich myśliwców polskiego nieba strzegły też francuskie samoloty.

Jednocześnie doniesienia o atakach ukraińskich dronów płyną z Rosji. Na podejściach do Moskwy strąconych miało zostać 11 dronów, a okupowany Sewastopol został pozbawiony dostaw prądu w wyniku ataku na obiekt infrastruktury energetycznej.

Coraz bardziej tragiczny bilans trzęsień ziemi w Wenezueli

Do 3 342 wzrosła liczba ofiar dwóch trzęsień ziemi, które 24 czerwca nawiedziły Wenezuelę – poinformowały wenezuelskie władze. Liczba rannych, o których władze informują, wzrosła do 16 470. 17 345 osób straciło, w wyniku wstrząsów o magnitudzie 7,2 i 7,5, dach nad głową. Rząd uruchomił 79 obozów przejściowych dla osób, które straciły mieszkania.

ONZ szacowała, że zaginionych po trzęsieniach ziemi może być ponad 50 tysięcy osób. 5 lipca, na jednej z nieoficjalnych stron internetowych gromadzących zgłoszenia o zaginionych, na liście poszukiwanych figurowało nadal ponad 18 tys. nazwisk.

W Wenezueli powoli wygasa akcja ratunkowa. W kraju od środy trwa siedmiodniowa żałoba narodowa, która ma upamiętnić ofiary kataklizmu.

Anglia w ćwierćfinale mundialu

Ze względu na zagrożenie burzowe o godzinę opóźnił się mecz 1/8 finału mundialu, w którym współgospodarz imprezy Meksyk mierzył się z Anglią. Spotkanie rozgrywane było na położonym ponad 2,2 tys. m n.p.m. Estadio Azteca, na którym Meksykanie dotąd jeszcze nigdy nie przegrali meczu na mistrzostwach świata, a w historii gier o punkty na tym obiekcie przegrali tylko dwa razy.

Tym razem Meksyk musiał jednak przełknąć gorycz porażki. Na dwa gole Jude'a Bellinghama i trafienie Harry'ego Kane'a z rzutu karnego Meksykanie potrafili odpowiedzieć tylko dwoma trafieniami – Juliana Quiñonesa i Raula Jimeneza (ten drugi, podobnie jak Kane, trafił z karnego). Anglicy od 56. minuty grali w dziesiątkę, po czerwonej kartce dla Jarella Quansaha, ale zdołali utrzymać prowadzenie do końca meczu i to oni zagrają w ćwierćfinale z Norwegią.

Meksyk nie zdołał powtórzyć sukcesu z organizowanych przez siebie wcześniej mistrzostw świata – w 1970 i 1986 roku – gdy docierał do ćwierćfinału mundialu.