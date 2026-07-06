10 min. 12 sek.

Arkadiusz Tarnowski: W kontekście odbudowy Ukrainy Japonia stawia na Polskę

Japonia należy do najaktywniejszych pozaeuropejskich partnerów zaangażowanych w odbudowę Ukrainy i coraz wyraźniej wskazuje Polskę jako swojego kluczowego partnera logistycznego i biznesowego. Powstają pierwsze trójstronne projekty, podpisywane są memoranda o współpracy, a do inicjatywy dołączają kolejne państwa Azji – wskazuje Arkadiusz Tarnowski, wicedyrektor Departamentu Wsparcia Inwestycji Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH).

