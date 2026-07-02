Kijów był w nocy celem zmasowanego ataku powietrznego Rosji
Tuż po godzinie 2.00 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podało, że „w związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej”.
„Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Operowanie rozpoczęły myśliwce, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości” – czytamy w komunikacie.
Ok. 4.30 pojawił się komunikat, że „operowanie wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej, związane z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, zostało zakończone”.
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podkreśliło, że nie doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej RP.
Tymczasem z Ukrainy płyną informacje, że celem uderzenia powietrznego Rosji był przede wszystkim Kijów. Według najnowszych doniesień w ukraińskiej stolicy rannych zostało 56 osób, wiadomo o dziewięciu lub dziesięciu ofiarach śmiertelnych. Alarm powietrzny obowiązywał w Kijowie od środowego wieczora - łącznie przez ponad 11 godzin.
Timur Tkaczenko, szef Kijowskiej Miejskiej Administracji Wojskowej pisał nad ranem, że w wyniku uderzeń ucierpiały przede wszystkim budynki mieszkalne i infrastruktura cywilna. Do zniszczeń miało dojść w niemal 30 różnych miejscach w Kijowie.
W rejonie darnyckim – jak poinformował mer Kijowa Witalij Kliczko – uszkodzony został ośmiopiętrowy budynek mieszkalny, a w płomieniach stanął czteropiętrowy budynek mieszkalny. Do pożarów doszło też w rejonie swiatoszyńskim, gdzie ogień objął m.in. dom jednorodzinny, a szczątki strąconego celu powietrznego uszkodziły inny budynek.
Skutki ataku odczuły też rejony obołoński, hołosijiwski, szewczenkowski i podilski. W rejonie peczerskim doszło do pożarów w pobliżu budynków mieszkalnych, a w rejonie sołomiańskim – pożaru w pobliżu urzędu.
W rejonie szewczenkowskim uszkodzona została baza pogotowia ratunkowego – rannych zostało tam pięć osób (to lekarze i kierowcy karetek – poinformował Kliczko).
Ośmiopiętrowy blok mieszkalny został też uszkodzony w rejonie desniańskim Kijowa. W rejonie hołosijiwskim ogień pojawił się na dachu bloku mieszkalnego.
Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy informowała też o uszkodzeniu górnych pięter 15-piętrowych budynków w rejonie darnyckim.
Kliczko informował, że Kijów był celem ataku z użyciem dronów i pocisków balistycznych.
Z informacji, które pojawiły się na kanale SHOT w serwisie Telegram wynika, że Kijów był celem ataku z użyciem dronów-kamikadze Gerań-3, a także pocisków manewrujących Kalibr i pocisków hipersonicznych Cyrkon.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegł wcześniej, że wojska rosyjskie przygotowują kolejny zmasowany atak. Zełenski, który przebywał z wizytą w Irlandii, przekazał, że niezwłocznie wraca na Ukrainę.
Rosyjskie Ministerstwo Obrony podało rano, że celem ataku były „obiekty wojskowo-przemysłowe i infrastruktura paliwowa oraz energetyczna w Kijowie i obwodzie kijowskim, a także lotniska wojskowe w innych częściach Ukrainy”. Lotniska wojskowe miały zostać zaatakowane – jak podają Rosjanie – w obwodach dniepropietrowskim, połtawskim, czerkaskim, czernihowskim i kijowskim.
Resort obrony Rosji podkreślił, że nocny atak był odwetem za ukraińskie ataki na „cywilną infrastrukturę w Rosji”.
Rosjanie podali, że przeprowadzili atak z „powietrza lądu i morza”, przy użyciu broni precyzyjnej dalekiego zasięgu i dronów.
Tymczasem z Rosji płyną doniesienia o atakach ukraińskich dronów.
W obwodzie biełgorodzkim dron miał uderzyć w dom jednorodzinny – lokalne władze informują, że w wyniku ataku, który miał miejsce we wsi Małakiejewo, jedna osoba zginęła, a jedna została ranna. Dom miał stanąć w płomieniach po ataku drona.
Aleksandr Drozdenko, stojący na czele władz obwodu leningradzkiego poinformował, że w nocy nad obwodem strącono 17 dronów.
Rosjanie podali, że od 20.00 w środę do 7.00 2 lipca strącili nad terytorium Rosji i okupowanymi częściami Ukrainy, a także nad Morzem Czarnym i Morzem Azowskim 327 ukraińskich dronów.
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