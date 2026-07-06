Według NBC News 22 z 25 zgonów odnotowano w New Jersey. Pojedyncze zgony związane z upałami potwierdzono również w Illinois i Mississippi. W sobotę alertami przed upałami objętych było blisko 156 mln mieszkańców wschodnich części kraju. Temperatury przekraczały miejscami 38 stopni Celsjusza, m.in. w Waszyngtonie, Norfolk i Raleigh.

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USA: Burze już przeszły nad obszarami zamieszkanymi przez ponad 72 mln osób

Podczas uroczystości związanych z 250. rocznicą podpisania Deklaracji Niepodległości w Waszyngtonie ratownicy i członkowie Gwardii Narodowej udzielali pomocy osobom z objawami przegrzania.

NBC News podała, że burze towarzyszące zderzeniu gorących i chłodniejszych mas powietrza objęły obszary zamieszkane przez ponad 72 mln osób. Porywy wiatru przekraczały 105 km/h, miejscami występował grad, a przerwy w dostawach energii dotknęły ponad 900 tys. odbiorców.

Meteorolodzy w USA ostrzegają przed powodziami błyskawicznymi

Serwis pogodowy AccuWeather przewiduje, że gwałtowne burze, ulewne deszcze i lokalne powodzie błyskawiczne będą zagrażać obszarowi od wschodnich zboczy Gór Skalistych po wybrzeże Atlantyku. Od początku miesiąca odnotowano już ponad 2 tys. gwałtownych zjawisk pogodowych, z czego blisko tysiąc przypadło na 4 lipca.

Meteorolożka Peyton Simmers ostrzegła, że „burze mogą wielokrotnie przechodzić nad tymi samymi obszarami, powodując nagłe powodzie błyskawiczne”, utrudniając powroty po świątecznym weekendzie i poniedziałkowe dojazdy do pracy.

W opinii AccuWeather największe zagrożenie dotyczy m.in. Baltimore, Filadelfii, Waszyngtonu i Nowego Jorku. Burze mogą utrzymywać się przynajmniej do czwartku.