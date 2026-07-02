Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 1 na 2 lipca:

Reklama Reklama

Rosja zaatakowała z powietrza Kijów. Są zabici i ranni

Dziesięć osób zginęło, a co najmniej 34 zostały ranne w nocnym ataku powietrznym Rosji na Kijów. Rosjanie mieli uderzyć w Kijów przy użyciu dronów-kamikadze, a także pocisków manewrujących Kalibr i pocisków hipersonicznych Cyrkon. Doniesienia o zniszczeniach płyną z wielu dzielnic ukraińskiej stolicy. Timur Tkaczenko, szef Kijowskiej Miejskiej Administracji Wojskowej poinformował, że ucierpiały przede wszystkim budynki mieszkalne i infrastruktura cywilna.

W związku z aktywnością rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu myśliwce poderwała Polska – poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, które zastrzegło, że w nocy nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

Doniesienia o atakach dronów płyną też z Rosji. W obwodzie biełgorodzkim dron miał uderzyć w dom jednorodzinny – lokalne władze informują, że w wyniku ataku, który miał miejsce we wsi Małakiejewo, jedna osoba zginęła, a jedna została ranna. Dom miał stanąć w płomieniach po ataku drona.

Aleksandr Drozdenko, stojący na czele władz obwodu leningradzkiego poinformował, że w nocy nad obwodem strącono 17 dronów.

USA potwierdzają gotowość wysłania do Polski 5 tysięcy dodatkowych żołnierzy

Prezydencki minister Marcin Przydacz, po rozmowie z sekretarzem stanu USA Marco Rubio powiedział dziennikarzom, że w rozmowie z nim Rubio podtrzymał deklarację Donalda Trumpa o wysłaniu do Polski 5 tysięcy dodatkowych żołnierzy, choć zaznaczył, że chodzi o żołnierzy, którzy trafią do naszego kraju zamiast tych, którzy mieli dotrzeć w ramach wstrzymanej rotacji brygadowej grupy bojowej.

Rubio miał też zadeklarować, że jest „absolutnie zwolennikiem” zmiany charakteru obecności amerykańskich sił zbrojnych na terytorium Polski z rotacyjnej na stałą. – Jest absolutnie zielone światło z Białego Domu, także z ust Marco Rubio padła deklaracja – powiedział polski minister. Dodał, że ostateczny kształt tej obecności ma być wypadkową szerszej strategii, nad którą pracuje obecnie Pentagon.

Prezydencki minister wezwał rząd do tego, by swymi działaniami doprowadził do przełożenia deklaracji na konkretne decyzje Waszyngtonu wypracowane w Pentagonie i w polskim resorcie obrony. Dodał, że 2 lipca w Pentagonie szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki ma się spotkać z podsekretarzem obrony USA ds. politycznych Elbridge'em Colbym, który odpowiada w Pentagonie za opracowywanie nowej formuły amerykańskiej obecności w Europie.

Mundial. Belgia i USA zagrają o ćwierćfinał

USA wygrały w nocy z Bośnią i Hercegowiną 2:0 i było to ich pierwsze od 2002 roku zwycięstwo w fazie pucharowej mundialu i pierwsze na mundialu zwycięstwo z drużyną europejską od czasu wygranej z Portugalią w 2002 roku.

Amerykanie pokonali Bośnię i Hercegowinę, choć ostatnie pół godziny meczu grali w osłabieniu, po czerwonej kartce dla Floriana Baloguna.

O ćwierćfinał Amerykanie zagrają z Belgami, z którymi przegrali po dogrywce 1:2 w 1/8 finału mundialu w 2014 roku. Belgowie awans do 1/8 finału tegorocznego mundialu wywalczyli w dramatycznych okolicznościach – jeszcze w 85. minucie meczu przegrywali z Senegalem 0:2, ale zdołali doprowadzić do wyrównania, a w ostatnich sekundach dogrywki strzelili zwycięską bramkę wykorzystując rzut karny.