Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 3 na 4 lipca:

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Rosjanie twierdzą, że zajęli jeden z ukraińskich bastionów w pasie twierdz w Donbasie

Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla poinformował, że Władimir Putin w czasie spotkania z rosyjskimi żołnierzami ogłosił całkowite zajęcie przez Rosjan ukraińskiego obwodu ługańskiego (obwód ten, podobnie jak obwody doniecki, chersoński i zaporoski został nielegalnie anektowany przez Rosję jesienią 2022 roku). Putin miał też mówić o postępach rosyjskiej ofensywy w obwodzie donieckim oraz planowanym stworzeniu stref buforowych w obwodach charkowskim i sumskim.

Rzecznik Kremla wyliczał, że od początku roku Rosjanie zajęli na Ukrainie 133 miejscowości. Pieskow poinformował też, że całkowicie zajęta została Konstantynówka – jeden z ukraińskich bastionów w tzw. pasie twierdz w Donbasie. Ukraińcy nie potwierdzają jednak tych doniesień.

– Miasto zostało przekształcone – tak się wydawało Kijowowi – w niezdobytą twierdzę. Ale dzięki heroizmowi naszej armii, zostało całkowicie wyzwolone (w rzeczywistości zdobyte, Rosjanie mówią o „wyzwoleniu”, ponieważ uznają istnienie na terenie obwodu donieckiego samozwańczej, separatystycznej Donieckiej Republiki Ludowej, którą w 2022 roku anektowali – red.) – oświadczył Pieskow.

Putinowi miało zostać zaprezentowane nagranie z Konstantynówki, wykonane przez rosyjskie drony zwiadowcze, które miało dowodzić zajęcia miasta. Kreml zapowiada, że w „bliskiej przyszłości” zaprezentuje to nagranie opinii publicznej.

Lionel Messi strzela, Argentyna męczy się z Kopciuszkiem

Lionel Messi strzelił gola w czwartym z rzędu meczu na tegorocznym mundialu i z siedmioma bramkami na koncie prowadzi w klasyfikacji strzelców. Mimo to to piłkarze Wysp Zielonego Przylądka, a nie 39-letni Argentyńczyk, byli bohaterami meczu, w którym mistrzowie świata potrzebowali dogrywki, by uporać się z reprezentacją afrykańskiego kraju debiutującego na mundialu.

W regulaminowym czasie gry było 1:1, ponieważ na gola Messiego odpowiedział Deroy Duarte, pomocnik Łudogorca Razgrad, który w meczu z Argentyną zdobył pierwszego gola w barwach reprezentacji.

Argentyńczycy rzucili się do ataku, ale na drodze Messiego i jego kolegów stanął świetnie dysponowany Vozinha, 40-letni bramkarz Wysp Zielonego Przylądka, który jest jednym z bohaterów turnieju. Remis po 90 minutach oznaczał, że do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była dogrywka. W niej Lisandro Martinez szybko wyprowadził Argentynę na prowadzenie, ale Wyspy Zielonego Przylądka jeszcze raz wyrównały – Sidny Lopes Cabral popisał się strzałem w samo okienko argentyńskiej bramki.

Ostatnie słowo należało jednak do Argentyńczyków – po dośrodkowaniu Messiego z rożnego i uderzeniu głową Cristiana Romero piłka odbiła się jeszcze od Dineya Borgesa i wpadła do bramki.

„Królewski” ślub Taylor Swift w Nowym Jorku

Taylor Swift, 36-letnia gwiazda muzyki pop, jedna z najpopularniejszych obecnie artystek na świecie, wzięła w Nowym Jorku ślub z gwiazdą NFL Travisem Kelcem. Ślub miał miejsce w hali Madison Square Garden w Nowym Jorku, a na przyjęciu weselnym pojawiło się wielu celebrytów – m.in. Bradley Cooper, Gigi Hadid, Selena Gomez, Hugh Grant czy Ed Sheeran. Para była zaręczona od 2023 roku.

Wydarzenie porównywano do amerykańskiej wersji ślubu królewskiego. Media nazywają Taylor i Travisa najpopularniejszą parą Stanów Zjednoczonych.

Ceremonię ślubną poprzedziła zorganizowana 2 lipca kolacja w Madison Square Garden z udziałem około stu gości. Z okazji ślubu nowojorski Empire State Building został podświetlony na jasnoniebiesko.

Według magazynu „Forbes” wesele może kosztować 20 milionów dolarów. Przed ślubem para przekazała 26 milionów dolarów na cele charytatywne – poinformowała agencja AP.

Coraz więcej przypadków zakażeń wirusem Ebola w DR Konga

1 502 potwierdzone zakażenia wirusem Ebola i 473 zgony zakażonych – to najnowszy, oficjalny bilans epidemii wirusa w DR Konga, podany przez władze tego kraju.

Nowe zakażenia wykrywane są we wschodnich częściach DR Konga: prowincjach Ituri, Kiwu Północne i Kiwu Południowe.

Obecne ognisko epidemii w tym afrykańskim kraju związane jest z pojawieniem się szczepu Bundibugyo, mutacji wirusa, na którą nie ma jak dotąd zatwierdzonej szczepionki ani skutecznej terapii.

Epidemię w DR Konga ogłoszono 15 maja. Wirus rozprzestrzenia się też w Ugandzie.

Od 1976 roku, gdy odkryto istnienie wirusa Ebola, z powodu zakażenia nim zmarło w Afryce co najmniej 15 tys. osób.