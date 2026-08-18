Jak podaje NBC News, powołując się na dokument jednego z unijnych rządów, Morze Kaspijskie jest wykorzystywane przez Rosję do wspierania Iranu. To zamknięty akwen śródlądowy, nad którym leży zaledwie pięć państw: Rosja, Iran, Kazachstan, Turkmenistan i Azerbejdżan. A to oznacza, że zachodnie siły morskie, w tym marynarka wojenna USA, nie mają dostępu do tych wód i nie mogą przechwytywać ładunków przewożonych między rosyjskimi i irańskimi portami.

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My wam szahedy, wy nam rakiety

Pod koniec marca Izrael zaatakował jednak irański kompleks portowy Bandar Anzali nad Morzem Kaspijskim. Według strony izraelskiej służył on do tranzytu broni z Rosji. Teraz jednak dostawy zostały wznowione. Jak zauważa NBC News, wskazuje to na umacniający się sojusz strategiczny między Moskwą a Teheranem. Irańskie wojsko użyło dronów i pocisków rakietowych m.in. do ataków na amerykańskie bazy wojskowe na Bliskim Wschodzie. Zginęło co najmniej 18 amerykańskich żołnierzy.

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Czy Iran płaci za rosyjskie dostawy? Prawdopodobnie nie. „The Moscow Times” przypomina, że w pierwszych latach rosyjskiej agresji na Ukrainę to Moskwa otrzymywała pomoc od Teheranu. Iran dostarczył Rosji nie tylko gotowe drony szturmowe Shahed, ale także technologię ich produkcji. Następnie Rosjanie zmodernizowali irański projekt i uruchomili własną masową produkcję takich dronów.

Wcześniej „Financial Times”, powołując się na zachodnie służby wywiadowcze, informował, że Rosja zaczęła dostarczać Iranowi drony, a także zdjęcia satelitarne, dane wywiadowcze oraz informacje wykorzystywane do przeprowadzania ataków na pozycje USA na Bliskim Wschodzie.

W połowie czerwca USA i Iran podpisały 60-dniowe zawieszenie broni, które w sierpniu przedłużono o kolejne dwa miesiące. Według „The Wall Street Journal” irańskie władze postanowiły wykorzystać przerwę w działaniach wojennych, aby przygotować się do nowej fazy wojny i uzupełnić swoje arsenały. Jak zauważono w publikacji, głównym celem Teheranu jest wyrządzenie Stanom Zjednoczonym i Izraelowi wystarczająco dużych szkód, aby zniechęcić je do przeprowadzania masowych ataków na terytorium Iranu, takich jak te, do których doszło podczas 12-dniowej wojny w zeszłym roku oraz podczas obecnego konfliktu.