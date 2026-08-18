Zuzanna Dąbrowska: Morawiecki ma sposób na migrantów
W ramach budowania prawicy light (żadnych tłuszczów i cukru) Mateusz Morawiecki proponuje w serwisie X stworzenie systemu Internetowych Kont Imigranta, na których zapisywane będą wszelkie przestępstwa, czy naruszenia dokonywane przez przybysza z innego kraju, potem ogłoszenie alertu deportacyjnego i wydalenie z kraju.
„Państwo musi wiedzieć, kto wjeżdża do Polski, gdzie jest i co robi i czy przestrzega naszego prawa. Jeśli nie – szybka deportacja” – pisze były premier z PiS. I dodaje jako lider nowego bytu politycznego „w @RozwójPlus wiemy, jak działać skutecznie”.
Czy Morawiecki skonsultował swój pomysł np. z JP Morgan?
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