„Państwo musi wiedzieć, kto wjeżdża do Polski, gdzie jest i co robi i czy przestrzega naszego prawa. Jeśli nie – szybka deportacja” – pisze były premier z PiS. I dodaje jako lider nowego bytu politycznego „w @RozwójPlus wiemy, jak działać skutecznie”.

Czy Morawiecki skonsultował swój pomysł np. z JP Morgan?