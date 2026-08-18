Według danych HUR z sierpnia, które uzyskała BBC, w Rosji stacjonuje około 8,5 tys. północnokoreańskich żołnierzy, wchodzących w skład czterech brygad w strukturach rosyjskiego wojska.

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Jak podał HUR, nie biorą oni udziału w walkach na ukraińskim froncie, lecz chronią rosyjskie granice państwowe, a ich średnia wieku to 30 lat. Kontyngent podlega stałej rotacji, a łączna liczba żołnierzy Pjongjangu, którzy byli zaangażowani w tę operację, wynosi 23–25 tys.

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Skibicki powiedział, że Korea Północna przygotowuje się do wysłania do Rosji „kolejnego dużego kontyngentu wojskowego”.

„Dzisiaj według naszych informacji na terytorium Federacji Rosyjskiej może być rozmieszczonych od 30 do 50 tys. północnokoreańskich żołnierzy” – wyjaśnił wiceszef HUR, cytowany na portalu rosyjskiej sekcji BBC.

Według niego główne zadanie tych sił to obrona terytorium Rosji, co wymaga wsparcia logistycznego, przygotowania obiektów wojskowych i przeprowadzenia odpowiednich prac inżynieryjnych.

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„Nie dysponujemy żadnymi dokumentami ani planami Federacji Rosyjskiej dotyczącymi rozmieszczenia tej jednostki (żołnierzy z Korei Północnej – PAP) na naszym terytorium. Bo co to właściwie oznacza? To rzeczywisty udział państwa trzeciego w wojnie toczonej na naszym terytorium” – zaznaczył Skibicki.

Według niego pojawienie się północnokoreańskich wojsk na ukraińskim froncie pozwoli Pjongjangowi zdobyć m.in. wiedzę o wykorzystywaniu dronów.

Skibicki dodał, że partnerstwo na linii Rosja–Korea Północna zaowocowało już tym, że Pjongjang ulepszył technologie produkcji swoich rakiet balistycznych.

Groźne przymierze. Moskwa wyraźnie nasiliła współpracę z Pjongjangiem

W ciągu trwającej od ponad czterech lat pełnoskalowej wojny w Ukrainie Moskwa wyraźnie nasiliła współpracę z Pjongjangiem. Od 2022 r. Korea Północna wspierała Rosję na różne sposoby – wysyłała rakiety balistyczne i pociski artyleryjskie, a w latach 2024-2025 około tysiąca jej żołnierzy brało udział w walkach po stronie rosyjskiej podczas ukraińskiej operacji wojskowej w obwodzie kurskim w Rosji.

Korea Północna rozpoczęła rozmieszczanie na terytorium Rosji jednostki rakietowej przeznaczonej do ataków balistycznych na Ukrainę, o czym na początku sierpnia agencja Reuters informowała, powołując się na informacje HUR. Dodała wówczas, że ta jednostka może być wyposażona w 120 rakiet balistycznych i sześć wyrzutni.