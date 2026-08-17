„Biorąc pod uwagę moje bardzo dobre relacje z Kim Dzong Unem z Korei Północnej, nie jestem zadowolony z faktu, że Stany Zjednoczone już dawno zgodziły się uczestniczyć we wspólnych ćwiczeniach wojskowych z Koreą Południową. Ćwiczenia te są nie tylko kosztowne, przy czym znaczna część tych kosztów jest pokrywana przez Stany Zjednoczone Ameryki (jak zwykle!), ale wysyłają sygnał, który jest całkowicie niewłaściwy i wrogi wobec kraju, który, odkąd Donald J. Trump jest prezydentem, nie stanowi zagrożenia i okazuje szacunek” – napisał Trump w swoim serwisie Truth Social.

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„Z tego względu, oraz biorąc pod uwagę fakt, że jest już za późno, aby je odwołać, poleciłem sekretarzowi wojny, Pete’owi Hegsethowi, znacząco ograniczyć wspólne ćwiczenia wojskowe!” - dodał.

Trump zwrócił uwagę, że pewien czas temu zapytał prezydenta Korei Płd. Li Dze Mjunga, czy chciałby dołączyć do USA „w procesie denuklearyzacji Islamskiej Republiki Iranu”, a południowokoreański przywódca odmówił.

Korea Płd. zapewnia, że wspólne manewry wojskowe z USA „przebiegają normalnie”. „Manewry Ulchi Freedom Shield, w których uczestniczy ok. 18 tys. żołnierzy z obu krajów, jak na razie przebiegają zgodnie z założeniami” – zapewniło ministerstwo obrony tego kraju w opublikowanym komunikacie.

Coroczne ćwiczenia „Ulchi Freedom Shield” zaplanowane są na 17-27 sierpnia. Władze w Pjongjangu regularnie potępiają te manewry, określając je jako bezpośrednie przygotowania do zbrojnej inwazji na Koreę Północną. Niedawno Korea Płn. zagroziła podniesieniem środków odstraszających do „nowego poziomu”.

Nocne spotkanie w Budapeszcie

Jak podaje RMF FM, w ciągu najbliższych godzin mają zapaść pierwsze decyzje dotyczące możliwości przetransportowania do Polski części rannych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. To jedno z najważniejszych ustaleń nocnego spotkania w ambasadzie Polski w Budapeszcie. Wzięli w nim udział przedstawiciele polskich ministerstw zdrowia i spraw zagranicznych. Zespół Pomocy Humanitarno-Medycznej wraz z przedstawicielami polskiego rządu o poranku wznowił prace na terenie Węgier i odwiedził poszkodowanych Polaków w szpitalu w węgierskim Ederze.

Do wypadku doszło w nocy z soboty na niedzielę na węgierskiej autostradzie M3. Autokar na podkarpackich tablicach rejestracyjnych zjechał z drogi i wpadł do rowu. Pasażerowie wracali do Polski z pielgrzymki w Bośni i Hercegowinie.

W katastrofie zginęło 12 osób. 10 kolejnych jest w stanie bardzo ciężkim, a 37 osób odniosło lekkie obrażenia.

Wraca pakiet Ceny Paliwa Niżej

W poniedziałek wraca w ograniczonym zakresie pakiet Ceny Paliwa Niżej – obniżony VAT i ceny maksymalne paliw na stacjach.

Szef resortu energii Miłosz Motyka poinformował, że poniedziałkowa cena maksymalna benzyny 95 jest niższa o 89 gr za litr, niż przy standardowych stawkach VAT. Wskazał, że w przypadku benzyny 98 jest to o równo 1 zł mniej za litr, zaś w przypadku diesla – o 1,03 zł.

Czytaj więcej Paliwa Rząd ogłosił powrót programu CPN. Ceny paliw znów mają być niższe Premier Donald Tusk zapowiedział, że na ostatnie dwa tygodnie sierpnia rząd obniży stawkę podatku VAT na paliwa z 23 proc. na 8 proc. - To pozwoli...

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł.

Nie żyje Hayden Panettiere

Hayden Panettiere, aktorka znana z seriali „Herosi”, „Nashville” i serii „Krzyk”, zmarła 16 sierpnia w wieku 36 lat. Informację potwierdził jej przedstawiciel w rozmowie z ABC News. „Z głębokim smutkiem dzielimy się tragiczną wiadomością o śmierci naszej ukochanej Hayden. Była niezwykłym światłem i siłą natury, która niosła niewyobrażalną miłość i radość wszystkim, którzy mieli okazję ją poznać – oraz milionom, które oglądały ją na ekranie” – napisał w oficjalnym oświadczeniu ojciec aktorki Skip Panettiere.