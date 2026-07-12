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O. Marek Blaza o schizmie: Lefebrystów zdradziła szklanka wody

Podziwiam papieża Leona XIV za odwagę i zdecydowanie, bo dotąd wydawało się, że jest skory do dialogu, a tu się okazuje, że Rzym stracił cierpliwość. Dokonanie przez lefebrystów konsekracji biskupów bez mandatu papieskiego nie pozostawiało zresztą wielkiego pola do manewru. Tu już nie ma miejsca na to, żeby po prostu powiedzieć, że się nic nie stało - mówi o. Marek Blaza, jezuita.

Publikacja: 12.07.2026 06:00

1 lipca 2026 w szwajcarskim Écône – uroczystość wyświęcenia biskupów z Bractwa Kapłańskiego Świętego

1 lipca 2026 w szwajcarskim Écône – uroczystość wyświęcenia biskupów z Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X. Wszyscy zostali wykluczeni z Kościoła rzymskokatolickiego

Foto: Fabrice COFFRINI/AFP

Tomasz Krzyżak

1 lipca Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X wyświęciło czterech biskupów bez pozwolenia papieża. Co to w praktyce oznacza?

W momencie konsekracji tych biskupów, czyli 1 lipca o godz. 10.55, biskupi konsekratorzy, tj. dwóch biskupów, którzy w 1988 r. w podobnych okolicznościach byli wyświęceni przez abp. Marcella Lefebvre’a, założyciela Bractwa, a także czterech biskupów konsekrowanych teraz wpadło automatycznie w ekskomunikę „latae sententiae”. Oznacza to, że zostali wyłączeni z Kościoła rzymskokatolickiego. Prawo kościelne mówi wprost, że karę tę zaciąga się m.in. za porzucenie wiary, głoszenie poglądów sprzecznych z nauką Kościoła lub wywołanie rozłamu. Wywołanie rozłamu, czyli schizmę, przed którą ostrzegał papież Leon XIV, wprost zaznaczając, że te święcenia biskupie będą aktem schizmatyckim.

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