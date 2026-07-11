Według zwolenników rozwiązanie to nie jest jedynie kaprysem. Ma korzystnie wpływać na organizm i sprzyjać jego regeneracji. Nieco bardziej ostrożni w swoich ocenach są naukowcy.

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Snow rooms: Nowy trend wśród miliarderów

Snow rooms, jak zauważa serwis, stanowią odwrócenie idei sauny. To pomieszczenia, w których przez cały rok panuje temperatura ok. -10 st. C. Do tego z sufitu cały czas pada produkowany przez specjalne maszyny śnieg, który jest też systematycznie usuwany.

Pokoje z zimowym klimatem wpisują się w trend związany z tworzeniem w domu miejsc sprzyjających odpoczynkowi i odnowie biologicznej. Miejsca te mają pomagać w poprawie samopoczucia, a nawet – według niektórych – w regeneracji organizmu. Mają też, zdaniem ich zwolenników, sprzyjać wzmocnieniu odporności oraz spowolnieniu procesów starzenia.

Naukowcy studzą jednak ten entuzjazm, ponieważ badania dotychczas nie potwierdziły jednoznacznie korzyści dla zdrowia wynikających z ekspozycji na zimno.

To nowy symbol luksusu dla miliarderów. Tyle kosztuje snow rooms

Jak twierdzi cytowany przez Well.pl Tyler Slater, współzałożyciel Spa Butler z Teksasu, firmy specjalizującej się w luksusowych rozwiązaniach wellness, cena zimowego pokoju to koszt minimum 130 tys. dol. Górna granica zależy tylko od wyobraźni klienta.

Nie powinno więc dziwić, że na ten zimowy luksus we własnym domu mogą pozwolić sobie tylko nieliczni. Snow room znaleźć można w rezydencji Antilia w Bombaju, uznawanej za jedną z najdroższych posiadłości świata czy na jachcie Serene, należącym do Mohammeda bin Salmana, następcy tronu i premiera Arabii Saudyjskiej.

Jak zauważa Well.pl, jeszcze niedawno miliarderzy prześcigali się w pomysłach na kina czy sale rozrywki w swoich posiadłościach. Dzisiaj nowy symbol luksusu stanowią dla nich snow rooms.

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