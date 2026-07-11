Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 10 na 11 lipca:

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Nocny atak rakietowy na stolicę Ukrainy

Kijów był w nocy celem ataku z użyciem pocisków balistycznych, poinformował mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko. Rannych zostało 11 osób, w tym dziecko.

Kliczko podał też, że w rejonie dniprowskim Kijowa doszło do pożaru, który objął budynki niemieszkalne. Zaatakowany został też rejon światoszyński, darnycki i sołomiański.

To już trzeci atak na Kijów od początku lipca. W nocy z 7 na 8 lipca w rosyjskim ataku z użyciem dronów i pocisków balistycznych 3 osoby zginęły, a 16 zostało rannych. Z kolei w nocy z 1 na 2 lipca w dużym rosyjskim ataku na ukraińską stolicę zginęło 30 osób, a ponad 100 zostało rannych.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Nocny atak Rosji na Kijów. Są ranni W nocy w stolicy Ukrainy rozległy się eksplozje. Ukraińskie Dowództwo Sił Powietrznych poinformowało o ataku rakietowym na stolicę kraju.

Ukraińcy zaatakowali dronami statki w Zatoce Taganroskiej

Ukraina przypuściła atak dronowy na cztery statki znajdujące się na wodach Zatoki Taganroskiej. Wśród zaatakowanych jednostek był chemikaliowiec przewożący metanol. W ataku zginął jeden marynarz, podał Jurij Sliusar, gubernator obwodu rostowskiego.

Celem ataku dronów miało być też miasto Taganrog. Rosjanie poinformowali o strąceniu nad obwodem rostowskim ponad 15 dronów.

Donald Trump grozi Iranowi odpowiedzią za próbę zamachu

„Tysiąc pocisków jest już załadowanych i wycelowanych w Islamską Republikę Iranu” – napisał w mediach społecznościowych Donald Trump. Dodał, że „tysiące kolejnych ma zostać natychmiast wystrzelonych, jeśli rząd Iranu podejmie wyrażoną w groźbach próbę zamachu na urzędującego prezydenta Stanów Zjednoczonych, czyli w tym przypadku mnie”.

„Rozkazy zostały już wydane, a wojsko USA jest gotowe, chętne i zdolne, przez okres jednego roku – z możliwością przedłużenia – do całkowitego zniszczenia wszystkich obszarów Iranu” – napisał na swoim portalu Truth Social.