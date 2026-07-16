Wniosek został złożony 15 lipca wieczorem. Głosowanie w Radzie Najwyższej w sprawie nowego szefa rządu ma odbyć się 16 lipca.

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Wołodymyr Zełenski uzasadnia wybór Serhija Koreckiego na stanowisko premiera Ukrainy: Nadchodzi zima

– Rada Najwyższa Ukrainy otrzymała wniosek prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o powołanie Serhija Koreckiego na stanowisko premiera Ukrainy. Parlament rozpatrzy tę sprawę w najbliższej przyszłości zgodnie z ustalonymi procedurami – cytuje wypowiedź Stefanczuka Ukraińska Prawda.

Wcześniej Zełenski mówił, że Korecki, dotychczasowy prezes koncernu Naftohaz, jest najbardziej odpowiednią osobą na stanowisko nowego premiera. – Jeśli wchodzimy w okres zimowy, musimy być do niego przygotowani. Przygotowujemy się od dawna, ale priorytety są jasne – przygotowanie do zimy. Dlatego Serhij Korecki, po wszystkich konsultacjach, jest prawdopodobnie najlepiej przygotowaną osobą do objęcia stanowiska premiera Ukrainy – mówił Zełenski.

Korecki na stanowisku premiera ma zastąpić Julię Swyrydenko, której dymisję Zełenski zapowiedział 12 lipca. Wkrótce potem Swyrydenko oświadczyła, że ustępuje ze stanowiska. 14 lipca parlament przegłosował dymisję Swyrydenko ze stanowiska premiera.

Serhij Korecki kierował Ukrnaftą i Naftohazem. Ten drugi koncern jest jak polski Orlen

Korecki został szefem Ukrnafty w listopadzie 2022 r., po przejęciu przez państwo aktywów energetycznych oligarchy Ihora Kołomojskiego. Według informacji magazynu „Forbes” kandydaturę Koreckiego na stanowisko szefa Ukrnafty zatwierdził Zełenski. Wymóg Zełenskiego wobec kandydata brzmiał wówczas: „normalna osoba z rynku, menedżer najwyższego szczebla, który nie będzie kraść”.

14 maja 2025 r. Korecki objął stanowisko prezesa państwowej grupy energetycznej Naftohaz.

Naftohaz to koncern, który można porównać do polskiego Orlenu. Spółka zajmuje się szerokim zakresem działalności naftowo-gazowej: poszukiwaniem i wydobyciem gazu oraz ropy, ich magazynowaniem, przetwarzaniem, handlem i dostarczaniem odbiorcom. Naftohaz zarządza także częścią ukraińskiej infrastruktury gazowej i podziemnych magazynów gazu.