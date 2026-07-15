Wołodymyr Zełenski
„Jeśli wchodzimy w okres zimowy, musimy być do niego przygotowani. Przygotowujemy się od dawna, ale priorytety są jasne – przygotowanie do zimy. Dlatego Serhij Korecki, po wszystkich konsultacjach, jest prawdopodobnie najlepiej przygotowaną osobą do objęcia stanowiska premiera Ukrainy” – powiedział Zełenski podczas konferencji prasowej z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen w Kijowie.
Ostatnia zima była wyjątkowo ciężka dla Ukrainy przede wszystkim ze względu na rosyjskie ataki na zakłady energetyczne, co doprowadziło do wyłączeń energii elektrycznej i wstrzymania dostaw ciepła do mieszkań. Panowały wówczas siarczyste mrozy.
Czytaj więcej
Prezydent Ukrainy zapowiedział zmiany w Radzie Ministrów. Jak podkreślił, za każdy priorytetowy kierunek polityki zagranicznej będzie odpowiadała k...
We wtorek politolog Wołodymyr Fesenko w rozmowie z Radiem Swoboda ocenił, że Korecki jest optymalnym kandydatem na premiera, ponieważ cieszy się dobrą reputacją na Ukrainie i Zachodzie, nie ma powiązań politycznych, a jego rząd mógłby skupić się na gospodarce i technologiach.
Zełenski zapowiedział w niedzielę dymisję premierki Swyrydenko i anonsował objęcie przez nią nadzoru nad „ważnym kierunkiem współpracy z kluczowym partnerem” Ukrainy. Niedługo potem Swyrydenko oświadczyła, że ustępuje ze stanowiska. We wtorek parlament przegłosował dymisję Swyrydenko ze stanowiska premiera; za przyjęciem tej decyzji opowiedziało się 258 deputowanych. Wraz ze Swyrydenko dymisję złożył cały rząd.
Portal Radia Swoboda zauważył, że podczas niedawnego szczytu NATO w Ankarze Korecki uczestniczył w spotkaniach, towarzysząc prezydentowi Ukrainy. W szczególności brał udział w rozmowach z europejskimi przywódcami i prezydentem USA Donaldem Trumpem. Podczas spotkania z przewodniczącą KE von der Leyen Korecki omawiał kwestię dalszego wsparcia dla ukraińskiego sektora energetycznego.
Głosowanie w parlamencie w sprawie nowego szefa rządu oczekiwane jest w czwartek.
Czytaj więcej
Kolejne wielkie przetasowanie rządu nad Dnieprem nie jest ani rewolucją, ani trzęsieniem ziemi, lecz kolejnym zabiegiem wizerunkowym prezydenta Woł...
Serhij Korecki urodził się w Łucku 14 marca 1978 r. Ukończył Państwowy Uniwersytet Techniczny w tym mieście na kierunku „samochody i gospodarka samochodowa”, a następnie na kierunku „ekonomika przedsiębiorstwa”. Uzyskał również kwalifikacje w sektorze naftowo-gazowym, kończąc Iwano-Frankowski Narodowy Uniwersytet Techniczny Ropy Naftowej i Gazu. W 2019 r. został absolwentem programu Executive MBA w Kijowsko-Mohylańskiej Szkole Biznesu.
Korecki został mianowany szefem Ukrnafty w listopadzie 2022 r., po przejęciu przez państwo aktywów energetycznych oligarchy Ihora Kołomojskiego. Według informacji magazynu „Forbes” kandydaturę Koreckiego na stanowisko szefa Ukrnafty zatwierdził Zełenski. Wymóg Zełenskiego wobec kandydata brzmiał wówczas: „normalna osoba z rynku, menedżer najwyższego szczebla, który nie będzie kraść”.
Korecki objął stanowisko prezesa państwowej grupy energetycznej Naftohaz 14 maja 2025 r.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas