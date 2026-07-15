„Jeśli wchodzimy w okres zimowy, musimy być do niego przygotowani. Przygotowujemy się od dawna, ale priorytety są jasne – przygotowanie do zimy. Dlatego Serhij Korecki, po wszystkich konsultacjach, jest prawdopodobnie najlepiej przygotowaną osobą do objęcia stanowiska premiera Ukrainy” – powiedział Zełenski podczas konferencji prasowej z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen w Kijowie.

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Ostatnia zima była wyjątkowo ciężka dla Ukrainy przede wszystkim ze względu na rosyjskie ataki na zakłady energetyczne, co doprowadziło do wyłączeń energii elektrycznej i wstrzymania dostaw ciepła do mieszkań. Panowały wówczas siarczyste mrozy.

Dlaczego właśnie Korecki? Ekspert wskazuje ogromny atut

We wtorek politolog Wołodymyr Fesenko w rozmowie z Radiem Swoboda ocenił, że Korecki jest optymalnym kandydatem na premiera, ponieważ cieszy się dobrą reputacją na Ukrainie i Zachodzie, nie ma powiązań politycznych, a jego rząd mógłby skupić się na gospodarce i technologiach.

Zełenski zapowiedział w niedzielę dymisję premierki Swyrydenko i anonsował objęcie przez nią nadzoru nad „ważnym kierunkiem współpracy z kluczowym partnerem” Ukrainy. Niedługo potem Swyrydenko oświadczyła, że ustępuje ze stanowiska. We wtorek parlament przegłosował dymisję Swyrydenko ze stanowiska premiera; za przyjęciem tej decyzji opowiedziało się 258 deputowanych. Wraz ze Swyrydenko dymisję złożył cały rząd.

Człowiek z otoczenia Zełenskiego. Rozmawiał już z Donaldem Trumpem

Portal Radia Swoboda zauważył, że podczas niedawnego szczytu NATO w Ankarze Korecki uczestniczył w spotkaniach, towarzysząc prezydentowi Ukrainy. W szczególności brał udział w rozmowach z europejskimi przywódcami i prezydentem USA Donaldem Trumpem. Podczas spotkania z przewodniczącą KE von der Leyen Korecki omawiał kwestię dalszego wsparcia dla ukraińskiego sektora energetycznego.

Głosowanie w parlamencie w sprawie nowego szefa rządu oczekiwane jest w czwartek.

Kim jest Serhij Korecki? „Menedżer, który nie będzie kraść”

Serhij Korecki urodził się w Łucku 14 marca 1978 r. Ukończył Państwowy Uniwersytet Techniczny w tym mieście na kierunku „samochody i gospodarka samochodowa”, a następnie na kierunku „ekonomika przedsiębiorstwa”. Uzyskał również kwalifikacje w sektorze naftowo-gazowym, kończąc Iwano-Frankowski Narodowy Uniwersytet Techniczny Ropy Naftowej i Gazu. W 2019 r. został absolwentem programu Executive MBA w Kijowsko-Mohylańskiej Szkole Biznesu.

Korecki został mianowany szefem Ukrnafty w listopadzie 2022 r., po przejęciu przez państwo aktywów energetycznych oligarchy Ihora Kołomojskiego. Według informacji magazynu „Forbes” kandydaturę Koreckiego na stanowisko szefa Ukrnafty zatwierdził Zełenski. Wymóg Zełenskiego wobec kandydata brzmiał wówczas: „normalna osoba z rynku, menedżer najwyższego szczebla, który nie będzie kraść”.

Korecki objął stanowisko prezesa państwowej grupy energetycznej Naftohaz 14 maja 2025 r.