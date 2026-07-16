Polska zbudowała realny potencjał gospodarczy w ciągu ostatnich trzech dekad: zróżnicowaną bazę przemysłową, głęboką integrację z jednolitym rynkiem europejskim, silny kapitał ludzki, odporny rynek pracy, dobre wyniki w absorpcji inwestycji zagranicznych i funduszy UE. Odgrywa też coraz ważniejszą rolę w europejskim bezpieczeństwie i łańcuchach dostaw.
Wyzwaniem jest to, że dawne silniki konwergencji tracą na mocy. Konkurencyjne koszty pracy, korzyści z akcesji do UE i podstawowe nadrabianie zaległości instytucjonalnych nie zapewnią kolejnego etapu samoistnie. Polska musi teraz przekuć siłę w produktywność, innowacje, bezpieczeństwo energetyczne, inwestycje prywatne i wiarygodność fiskalną.
Europejskie przywództwo Polski nie powinno oznaczać „dyktowania” warunków w Brukseli, ale kształtowanie programu z pozycji wiarygodności. Polska ma silny mandat, ponieważ jest jedną z najbardziej udanych historii konwergencji w Europie, leży w kluczowym miejscu z punktu widzenia bezpieczeństwa UE, wydaje dużo na obronność, ma silną bazę przemysłową i rozumie strategiczne znaczenie Ukrainy oraz Europy Wschodniej.
Obszary, w których Polska może przewodzić, są jasne: integracja obronna, odbudowa Ukrainy, bezpieczeństwo energetyczne, infrastruktura transgraniczna, pogłębianie jednolitego rynku, rozwój rynku kapitałowego oraz bardziej praktyczna europejska strategia przemysłowa. Europa potrzebuje reformy strukturalnej, aby pozostać niezależnym i bogatym regionem, a Polska ma wyjątkowo dobrą pozycję, by argumentować, że nie jest to abstrakcyjny program Brukseli. To program bezpieczeństwa, wzrostu i konkurencyjności.
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Niski poziom zadłużenia przedsiębiorstw jest zarówno oznaką ostrożności, jak i objawem niedoinwestowania. Oznacza to, że Polska nie wchodzi w tę fazę z osłabionym bilansem sektora przedsiębiorstw, co jest pozytywne. Sugeruje to jednak również, że zbyt wiele firm pozostaje ostrożnych, zbyt małych lub niedostatecznie powiązanych z finansowaniem długoterminowym.
Inwestycje publiczne mogą być bardzo użyteczne, jeśli budują infrastrukturę, potencjał energetyczny, zdolności obronne i rozwiązania cyfrowe, które przyciągają kapitał prywatny. Stają się zaś ryzykiem, jeśli państwo staje się trwałym substytutem prywatnego podejmowania ryzyka, finansowanym przez deficyty, które podnoszą koszty zapożyczania się i niepewność polityczną. Kluczem jest wykorzystanie inwestycji publicznych jako platformy dla inwestycji prywatnych, a nie jako ich zastępstwa.
Mój pogląd, że globalne stopy procentowe pozostaną wyższe niż w świecie sprzed pandemii, wynika z szerszego programu badawczego IIF dotyczącego stóp długoterminowych, presji fiskalnej i konkurencji o zasoby realne. Światowa gospodarka jest obecnie stawiana przed koniecznością jednoczesnego finansowania obronności, transformacji energetycznej, infrastruktury AI, odporności łańcuchów dostaw, skutków starzenia się społeczeństw oraz rosnącego długu publicznego. Wskazuje to na środowisko wyższej stopy neutralnej oraz wyższe premie za terminowość niż w latach nadmiarowych oszczędności i bardzo niskiej inflacji.
Dla Polski nie oznacza to, że duże projekty nie mogą zostać sfinansowane. Oznacza to jednak, że znacznie większe znaczenie zyskują etapowanie, wiarygodność oraz podział ryzyka. Transformacja energetyczna i inwestycje obronne wymagają funduszy unijnych, krajowej dyscypliny fiskalnej, kapitału prywatnego oraz jasnych harmonogramów projektowych. Sam wzrost gospodarczy nie wystarczy: inwestorzy będą oczekiwać również wiarygodnej, średnioterminowej kotwicy fiskalnej.
Polska może konkurować o centra danych i inwestycje związane z AI, ale tylko wtedy, gdy polityka energetyczna będzie traktowana jako polityka przemysłowa. Centra danych nie wybierają lokalizacji wyłącznie na podstawie poziomu kosztów pracy czy położenia geograficznego. Potrzebują niezawodnej energii, dostępu do sieci, przewidywalnych regulacji, konkurencyjnych cen i w coraz większym stopniu niskoemisyjnej elektryczności.
Polska ma atuty: skalę, położenie, talent, integrację z UE i kluczowe znaczenie dla europejskiego bezpieczeństwa. Jednak wysokie i zmienne koszty energii mogą być poważną przeszkodą. Wyścig wygrają kraje, które będą w stanie wystarczająco szybko dostarczyć stabilną, czystszą i niezawodną energię. Dlatego kluczem do cyfrowej konkurencyjności Polski będą inwestycje w sieci przesyłowe, sprawniejsze procedury wydawania pozwoleń, magazyny energii, czystsze źródła wytwarzania oraz stabilność przepisów.
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Polska będzie potrzebować silniejszych umiejętności, lepszej dyfuzji technologii, bardziej innowacyjnych firm i głębszego krajowego rynku kapitałowego.
Barierą dla dyfuzji technologii jest nie tylko brak technologii, ale zdolność firm do jej absorpcji. Polska ma wiele małych i średnich przedsiębiorstw, a mniejszym firmom często brakuje potencjału zarządczego, kapitału ryzyka, umiejętności cyfrowych i skali potrzebnej do inwestowania w wartości niematerialne i prawne.
Głębszy rynek kapitałowy pomaga, ponieważ innowacje nie zawsze są dobrze finansowane przez tradycyjne kredyty bankowe. Nowe technologie wymagają kapitału własnego, venture capital, kapitału cierpliwego i rynków, które pozwalają udanym firmom na skalowanie. System bankowy pozostanie ważny, ale Polska potrzebuje silniejszego pomostu między krajowymi oszczędnościami a produktywnym podejmowaniem ryzyka.
Pętla sprzężenia zwrotnego między długiem państwa a bankami to realne ryzyko, choć w przypadku Polski nie nazwałbym tego bezpośrednim zagrożeniem. Zagrożenie pojawia się w momencie, gdy rynki zaczynają wątpić w stabilność finansów publicznych. W takiej sytuacji ceny obligacji skarbowych mogą spadać, banki posiadające duże ilości tych papierów wartościowych mogą odnotować straty w wycenach, dostęp do kredytu spada, a samo państwo zaczyna wyglądać na jeszcze słabsze.
Polski system bankowy wciąż jest jednak filarem odporności, a gospodarka rośnie, więc to nie jest historia o kryzysie. To raczej przestroga, jak silnie polityka fiskalna powiązana jest ze stabilnością finansową. Wiarygodna kotwica fiskalna to nie tylko sprawa samego budżetu – to również narzędzie stabilności.
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