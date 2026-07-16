Blok, w który uderzył dron, znajduje się ok. 2 km od pasa startowego lotniska wojskowego zlokalizowanego w tym mieście. Lotnisko w Engelsie jest wykorzystywane przez rosyjskie lotnictwo dalekiego zasięgu – a więc bombowce strategiczne, które są wykorzystywane przez Rosję do atakowania celów na Ukrainie. Na lotnisku bazują m.in. bombowce strategiczne Tu-160 i Tu-160M, a także Tu-95MS. Bombowce te mogą przenosić m.in. pociski manewrujące Ch-101 i Ch-555, które są wykorzystywane do ataków na cele na Ukrainie.

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Drony atakują Rosję. Ruch na Moście Krymskim wstrzymany, działanie podmoskiewskich lotnisk zakłócone

Lotnisko było już w przeszłości celem ukraińskich ataków, stąd część stacjonujących tu wcześniej bombowców została przeniesiona na inne lotniska.

W nocy z 15 na 16 lipca ukraińskie drony intensywnie atakowały obwód saratowski, w którym znajduje się miasto Engels.

Z informacji, które pojawiają się w serwisie Telegram, wynika, że jeden z dronów uderzył w blok mieszkalny na osiedlu „Ładja”.

Gubernator obwodu saratowskiego Roman Busargin poinformował o uszkodzeniu infrastruktury cywilnej w mieście Engels w wyniku ataku dronów. Z jego komunikatu wynika jednak, że w ataku nikt nie ucierpiał.

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W związku z atakiem działanie wstrzymało lotnisko w Saratowie.

Z miasta Engels płyną też informacje o pożarze na terenie lotniska wojskowego w mieście Engels. Gubernator obwodu nie informował jednak oficjalnie o ataku na ten obiekt.

W nocy w Rosji doszło też do wstrzymania ruchu na Moście Krymskim oraz ograniczenia działania podmoskiewskich lotnisk – lotnisko Żukowskij całkowicie zawiesiło działanie, lotniska Domodiedowo i Szeremietiewo ograniczyły działanie.

Rosjanie zaatakowali w nocy Kijów

W nocy doszło też do rosyjskiego ataku na Kijów, z użyciem pocisków balistycznych. Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy informowało o kilku pociskach balistycznych lecących w stronę ukraińskiej stolicy. Alarm powietrzny ogłoszono w Kijowie i w kilku obwodach Ukrainy.

Z informacji przekazywanych przez mera Kijowa, Witalija Kliczkę, wynika, że w ataku ucierpiał magazyn znajdujący się w rejonie swiatoszyńskim. Z kolei w rejonie darnyckim szczątki rakiety spadły na budynki niemieszkalne, wywołując pożar.

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