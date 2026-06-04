Wizyta odbyła się w środę, 3 czerwca. Państwowa agencja prasowa KCNA relacjonowała, że podczas spotkania z najważniejszymi urzędnikami Kim potwierdził „kolejność priorytetów we wdrażaniu ambitnego planu, mającego na celu wzmocnienie sił nuklearnych naszego państwa w tempie wykładniczym”. Kim Dzong Un – napisała północnokoreańska agencja – „zapoznał się z nowymi procesami produkcyjnymi, wykorzystującymi bardziej zaawansowane technologie” oraz „omówił obecne cele produkcyjne i plany na przyszłość”.

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Kim oświadczył, że „moce produkcyjne w zakresie materiałów jądrowych klasy wojskowej wzrosły ponad dwukrotnie” w ciągu ostatnich pięciu lat, polecił też urzędnikom „dalsze zwiększanie produkcji, aby osiągnąć długoterminowe cele strategiczne”.

Opublikowane przez rządowe media częściowo zamazane zdjęcia z inspekcji przedstawiają rozległe hale, szczelnie wypełnione rzędami wirówek. Według KCNA w zakładzie wykorzystywana jest „bardziej zaawansowana technologia”, jednak nie ujawniono szczegółów. Nie podano też lokalizacji nowej fabryki.

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Zdjęcia opublikowane przez państwowe media przedstawiają Kima przechadzającego się między rzędami wirówek wewnątrz zakładu, co – zdaniem niektórych analityków – może wskazywać, że obiekt znajduje się w głównym kompleksie jądrowym kraju w Jongbion.

Korea Południowa „analizuje sytuację”

Południowokoreańskie dowództwo wojskowe poinformowało, że ściśle analizuje sytuację we współpracy z USA, próbując ustalić dokładną lokalizację nowej fabryki oraz jej możliwości.

Pjongjang nie przeprowadził testu ładunku jądrowego od 2017 r. We wrześniu 2024 r. północnokoreański reżim publicznie zaprezentował inny tajny zakład wzbogacania uranu. Szacuje się, że Korea Płn. dysponuje obecnie możliwościami zbudowania i utrzymania od kilkudziesięciu do ponad stu głowic nuklearnych.

Rozmowy o denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego pozostają zamrożone.

Chad O'Carroll, założyciel portalu internetowego NK News poświęconego Korei Północnej, powiedział, że wizyta Kim Dzong Una w ośrodku może być związana z potencjalną podróżą do Korei Północnej prezydenta Chin Xi Jinpinga.