Do prezentacji głowic doszło w czasie wizyty Kim Dzong Una w Instytucie Broni Nuklearnej, gdzie przywódca Korei Północnej dokonał inspekcji nowych, taktycznych głowic atomowych oraz technologii ich umieszczania w pociskach balistycznych.

Kim zapoznał się też z planami operacyjnymi dotyczącymi ewentualnego kontrataku północnokoreańskiej armii przewidującego użycie broni atomowej.



Zdaniem ekspertów opublikowane przez KCNA zdjęcia wskazują na postępy w zakresie miniaturyzacji głowic atomowych. Zaprezentowane głowice mają być na tyle niewielkie, że można umieścić je w posiadanych przez Koreę Północną pociskach międzykontynentalnych zdolnych dosięgnąć terytorium USA.

- To coś potężnego, wymagającego mniejszej przestrzeni... To niepokojące - stwierdził, cytowany przez agencję Reutera, emerytowany profesor inżynierii atomowej Kune Y.Suh, porównując zdjęcia opublikowane przez KCNA do zdjęć głowic z 2016 roku.



KCNA podaje, że Kim miał nakazać "wykładnicze" powiększenie arsenału atomowego Korei Północnej.

W 2023 roku Korea Północna prowadzi intensywne próby rakietowe

Przywódca Korei Północnej podkreślił przy tym, że wrogiem północnokoreańskich sił atomowych nie jest żadne konkretne państwo lub grupa państw, ale "sama wojna i nuklearna katastrofa". Dodał, że rozbudowa arsenału atomowego przez Koreę Północną ma cel czysto defensywny i ma zapewnić krajowi pokój i stabilność.



W 2023 roku Korea Północna prowadzi intensywne próby rakietowe - w ubiegłym tygodniu północnokoreańskie siły przeprowadziły próbę, która miała być ćwiczeniem kontrataku z użyciem pocisków uzbrojonych w głowice atomowe. Do intensyfikacji takich prób przez Pjongjang doszło w związku z organizacją przez USA i Koreę Południową dużych ćwiczeń wojskowych, które Korea Północna określiła mianem "próby przed inwazją".



KCNA poinformowała, że między 25 a 27 marca Korea Północna ponownie testowała podwodnego drona, zdolnego do przenoszenia pocisków uzbrojonych w głowice atomowe.