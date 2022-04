Analitycy twierdzą, że planowane przez Pjongjang próby mają służyć ulepszeniu arsenału i zwiększenie presji politycznej na Zachód.

Celem Korei Północnej ma być zmniejszenie głowic nuklearnych i poprawa ich niezawodności.

Wywiad Korei Południowej potwierdził, że Północ podjęła działania uzdatniające w przypadku jednego z tuneli, wykorzystywanych wcześniej do testów nuklearnych. Przeprowadzono ich dotąd 6, w głębokich tunelach wykopanych w górach Punggye-ri.



W 2018 r. Korea Północna użyła materiałów wybuchowych do zamknięcia starych wejść do tuneli. Zdjęcia satelitarne z czwartku pokazują prawdopodobne nowe wykopaliska w portalu South Portal, na wschód od dawnego wejścia do tunelu, które zostało zniszczone w 2018.

W tym samym roku Pjongjang ogłosił dobrowolne moratorium na testowanie broni jądrowej i rakiet ICBM, które mogą przenosić głowice nuklearne. W tym roku wystrzeliła je po raz pierwszy od tego czasu, ale bez głowic.



Wznowienie prób jądrowych może wywołać polityczne konsekwencje w regionie.

Co prawda Chiny i Rosja dołączyły do ​​Stanów Zjednoczonych i innych członków Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych w sankcjonowaniu Pjongjangu w związku z jego poprzednimi testami, ale po zeszłotygodniowym locie międzykontynentalnych rakiet balistycznych (ICBM) zarówno Pekin, jak i Moskwa zasygnalizowały sprzeciw wobec wszelkich nowych środków i opowiedziały się za złagodzeniem już nałożonych sankcji.

W czwartek rzecznik Departamentu Stanu Ned Price powiedział, że Waszyngton pozostaje otwarty na rozmowy, ale dalsze prowokacje ze strony Korei Północnej wywołałyby dodatkowe reakcje społeczności międzynarodowej.

Z kolei rzecznik Pentagonu John Kirby powiedział, że USA są zaniepokojone możliwością nowych testów, ponieważ byłyby one okazją dla Korei Północnej do wzmocnienia jej arsenału. - Za każdym razem, gdy coś testujesz, uczysz się… Wiemy, że jest to program, który chcą ulepszyć – powiedział we wtorek na briefingu. - A więc oczywiście martwimy się o konsekwencje.