Centralna procesja Bożego Ciała w archidiecezji warszawskiej przejdzie ul. Świętojańską na Plac Zamkowy, następnie Krakowskim Przedmieściem, ul. Królewską na Plac Piłsudskiego.

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Najświętszy Sakrament będzie niesiony w zabytkowej monstrancji z bazyliki Świętego Krzyża. Ochraniać go będzie baldachim z parafii archikatedralnej. Do pierwszego ołtarza, przy kościele św. Anny, przeniesie go abp Adrian Galbas; do drugiego, przy kościele seminaryjnym – bp Michał Janocha; do trzeciego, przy pomniku bł. Stefana Wyszyńskiego – bp Rafał Markowski. Do czwartego ołtarza, usytuowanego na Placu Piłsudskiego, monstrancję będzie niósł biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz w asyście generałów.

Ołtarze Bożego Ciała na drodze procesji

W kompozycji pierwszego ołtarza przy kościele akademickim św. Anny wykorzystano dwa freski Benozzo Gozzoliego: Kazanie do ptaków i Najdroższa Krew Chrystusa, znajdujące się w dawnym kościele św. Franciszka w Montefalco. Świątynia ta obecnie pełni funkcję muzeum miejskiego Museo Civico di Montefalco z wyeksponowanym w absydzie cyklem dwunastu malowideł, przedstawiających sceny z życia biedaczyny z Asyżu.

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Tło drugiego ołtarza przy kościele seminaryjnym przedstawia fresk nazywany Komunią apostołów, namalowany około 1440 r. przez bł. Fra Angelico. Oryginał znajduje się w klasztorze San Marco we Florencji, w celi nr 35 w części przeznaczonej dla braci konwersów. Kompozycje tła dopełniają herby warszawskich Cechów Rzemieślniczych. Z boku umieszczono podobiznę św. Franciszka z Asyżu z XIII-wiecznego sanktuarium Panagia Kera na Krecie i słowa bł. Carla Acutisa o Eucharystii.

Trzeci ołtarz przy kościele sióstr wizytek przedstawia sceny Zesłanie Ducha Świętego (Pentecoste) z cyklu Życie Chrystusa. Obraz autorstwa Giotta di Bondone, malowany w technice tempery na desce, był kiedyś własnością bratanka króla, księcia Stanisława Poniatowskiego. Obecnie dzieło znajduje się w kolekcji National Gallery w Londynie.

W centrum kompozycji czwartego ołtarza umieszczono rozpromienioną Hostię, przypominającą o rzeczywistej obecności Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Podstawę stanowi krzyż inspirowany pasyjką ks. Ignacego Skorupki – kapelana Wojska Polskiego, który zginął podczas Bitwy Warszawskiej w 1920 r. Z kolei karminowa barwa krzyża przypomina o męczeńskiej krwi Chrystusa i ofierze tych, którzy służą Bogu i ojczyźnie. Krzyż wieńczy złota korona – symbol królewskiej godności Chrystusa oraz opieki Matki Bożej nad polskim narodem.

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Oprawę muzyczną przy poszczególnych ołtarzach zapewnią: Chór Akademicki św. Anny i Warszawski Chór Międzyuczelniany, Warszawski Chór Papieski im. św. Jana Pawła II oraz Chór Archikatedry Warszawskiej, Chór Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Tradycyjnie przy każdym z czterech ołtarzy czytana będzie Ewangelia.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, potocznie nazywana w Polsce Bożym Ciałem, dla całego Kościoła została ustanowiona przez papieża Urbana IV w 1264 r. bullą Transiturus. Jest to święto ruchome. W Polsce przypada w czwartek po uroczystości Trójcy Przenajświętszej i jest to dzień wolny od pracy.