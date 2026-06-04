Dawę Szerpę widziano ostatnio około 29 maja, jak schodził z góry, ale nie dotarł do bazy, do której bezpiecznie dotarł jego klient. Byli jednymi z ostatnich wspinaczy na górze, ponieważ sezon wspinaczkowy dobiegł końca, a droga została zamknięta.

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Mężczyznę odnalazła w czwartek rano ekipa, która porządkowała zamknięty już szlak. Schodził po zaśnieżonych zboczach wokół lodowca Khumbu, tuż nad bazą – poinformował Pemba Szerpa z 8K Expeditions, firmy, która koordynowała poszukiwania.

Mężczyznę szybko przeniesiono w bezpieczne miejsce, gdzie podano mu jedzenie i wodę. Śmigłowiec ratunkowy przetransportował go do szpitala HAMS w Katmandu, gdzie czekały na niego żona i córka, które rozpoczęły już rytuały pogrzebowe.

Nastoletnia córka Dawy, Mendo Lhamu Szerpa, ujawniła, że rodzina jest już w drugim dniu rytuału pogrzebowego, który trwa kilka dni. – Kiedy po raz pierwszy usłyszeliśmy o ratunku, nie mogliśmy być pewni, czy odnaleziona osoba rzeczywiście jest naszym ojcem – powiedziała Mendo Lhamu. – Dlatego, aby mieć pewność, poprosiliśmy o przesłanie zdjęć i dopiero wtedy byliśmy pewni i bardzo szczęśliwi – dodała.

Niepowodzenie grupy poszukiwawczej

Chociaż Dawa zaginął w zeszłym tygodniu, doszło do opóźnienia w organizacji grupy poszukiwawczej. Nie podano przyczyn, ale kiedy w końcu wysłano helikoptery, nie udało się go znaleźć.

Zespół, który go zauważył, był częścią Komitetu Kontroli Zanieczyszczeń Sagarmatha, który na początku każdego sezonu wspinaczkowego rozkłada drabiny i liny na drodze, a następnie zdejmuje sprzęt i sprząta teren po zejściu wspinaczy.

Najbardziej pracowity sezon wspinaczkowy w historii Mount Everestu

52-letni Dawa pracuje dla małej firmy Himalayan Traverse z siedzibą w Katmandu i – jak podaje agencja AP – był przewodnikiem polskiego wspinacza. Pochodzi z miejscowości Okhaldhunga, na południe od Everestu.

W maju ponad 1000 wspinaczy i ich przewodników wspięło się na Mount Everest. Był to najbardziej pracowity sezon wspinaczkowy w historii tej najwyższej góry świata. Rozpoczął się późno z powodu ogromnej bryły lodu na drodze tuż nad bazą. Usunięcie przeszkody zajęło około dwóch tygodni.

Najwyższy szczyt Ziemi, Mount Everest, o wysokości 8849 m n.p.m. został po raz pierwszy zdobyty 29 maja 1953 r. przez Nowozelandczyka Edmunda Hillary'ego i przewodnika Szerpę Tenzinga Norgaya.