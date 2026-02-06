Warszawa już zaczęła zamykać przedszkola

W połowie stycznia warszawscy radni zdecydowali o zamknięciu czterech przedszkoli, ale jak wskazuje nam rzeczniczka ratusza Monika Beuth, pierwsze decyzje w sprawie reorganizacji sieci placówek zostały podjęte już jesienią ubiegłego roku. Skąd taka decyzja? Otóż Warszawa dysponuje obecnie 43 tys. miejsc w przedszkolach, z czego 2,5 tys. jest nadal wolne. – Prognozy demograficzne pokazują, że w porównaniu z obecnym rokiem, liczba dzieci 3-letnich, które rozpoczynają edukację przedszkolną we wrześniu 2026 r., będzie mniejsza o blisko 2 tys. dzieci – informuje nas Beuth. – W roku szkolnym 2028/2029 w porównaniu do bieżącego roku szkolnego będzie nawet 15 tys. mniej dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkałych w Warszawie – dodaje rzeczniczka.

Najmniej dzieci mieszka na terenie Śródmieścia i tam właśnie najczęściej wygasza się placówki lub poszczególne oddziały w nich.

Foto: rp.pl

Tłumaczenie ratusza nie przekonuje jednak radnych, którzy choć zdają sobie sprawę z problemów demograficznych, to uważają, że zmianę siatki przedszkoli można przeprowadzić inaczej. – Może i w Śródmieściu jest mniej dzieci, ale pracujący w tej dzielnicy rodzice chętnie przywożą dzieci do tych placówek, bo jest to dla nich łatwiejsze logistycznie. Dlatego decyzja o wygaszaniu placówek powinna być podejmowana po konsultacjach społecznych. My natomiast o całej sprawie dowiedzieliśmy się z mediów – zwraca uwagę w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Dorota Spyrka, radna partii Razem. I dodaje, że wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że z uwagi na demografię na pewno takie decyzje będzie trzeba podjąć w przyszłości. Ale na razie jest jeszcze na to czas.

Wiele miast wstrzymuje się z decyzjami w sprawie przyszłości żłobków i przedszkoli

Postanowiliśmy sprawdzić, jak sytuacja wygląda w innych dużych miastach. Okazuje się, że jak na razie tylko stolica podejmuje decyzje o wygaszaniu oddziałów – choć wszyscy się z tym liczą. – Na ten moment miasto nie podjęło decyzji o likwidacji przedszkoli ani żłobków. Ostateczne decyzje będą poprzedzone analizą wyników rekrutacji, która rozpocznie się w kwietniu – poinformowano nas w łódzkim magistracie. Urzędnicy przyznają jednak, że „jeżeli obecny trend demograficzny nie ulegnie zmianie, w perspektywie 5-10 lat liczba miejsc w żłobkach może okazać się zbyt duża w stosunku do liczby dzieci”.

Obecnie w Łodzi jest wolnych niemal 300 miejsc w żłobkach. W przedszkolach też są jeszcze wolne miejsca – miasto nie podało nam, ile. Podobnie, bo 390 pozostało wolnych miejsc w lubelskich żłobkach, są też wolne miejsca w przedszkolach. Miasto jednak żadnego wygaszania placówek nie planuje.