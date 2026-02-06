Współczesne środowisko biznesowe stawia przed dyrektorami finansowymi (CFO) wyzwania, które wykraczają daleko poza tradycyjne ramy zarządzania budżetem i raportowania. W dobie globalnej niepewności, cyfryzacji oraz zrównoważonego rozwoju CFO stają się strategicznymi architektami transformacji i kluczowymi partnerami – lub członkami – zarządów. To ich wizja i kompetencje decydują o zdolności przedsiębiorstw do adaptacji, bezpieczeństwie inwestycji oraz budowaniu trwałej przewagi konkurencyjnej na rynkach krajowych i międzynarodowych.

Dostrzegając tę fundamentalną zmianę, redakcja „Rzeczpospolitej” inicjuje pierwszą edycję konkursu CFO Excellence Awards.

Celem tego prestiżowego przedsięwzięcia jest wyróżnienie najwybitniejszych dyrektorów finansowych w Polsce – liderów, których firmy nie tylko osiągają doskonałe wyniki, ale również budują nowoczesne, odpowiedzialne i innowacyjne organizacje gotowe na wyzwania przyszłości.

Udział w konkursie jest bezpłatny, a zgłoszenia przyjmowane są do końca marca 2026 r. przez specjalną stronę cfoawards.rp.pl.

Zmieniającą się rolę dyrektorów finansowych oraz ich znaczenie w firmach pokażemy m.in. w specjalnym cyklu podcastów oraz publikacji „Rz”.

Kategorie konkursowe

Konkurs został zaprojektowany tak, aby odzwierciedlać wielowymiarowość roli współczesnego CFO. Kategorie główne skupiają się na kluczowych obszarach, w których dyrektorzy finansowi wywierają największy wpływ na rozwój swoich organizacji.

W konkursie CFO Excellence Awards przyznamy nagrody w następujących kategoriach:

Transformacja Cyfrowa – dla liderów wdrażających rozwiązania tech w finansach – kategoria dla tych, którzy wdrożyli w swojej organizacji zaawansowane rozwiązania z zakresu automatyzacji, sztucznej inteligencji czy analityki danych i przekształcają działy finansowe w nowoczesne centra kompetencji cyfrowych, realnie wpływając na efektywność i innowacyjność całego przedsiębiorstwa;

Wzrost i Ekspansja – dla CFO ze spółek z dynamicznym rozwojem, ekspansją zagraniczną lub dokonanymi transakcjami M&A;

Zrównoważony Rozwój (ESG) – dla CFO integrujących ESG ze strategią finansową;

Retail & Consumer – dla sektora handlu, gastronomii, motoryzacji;

Produkcja i Logistyka – dla sektorów produkcyjnych i łańcucha dostaw.

Kategorie specjalne konkursu to:

Rising Star CFO – dla młodych talentów – kategoria dla tych, którzy mają mniej niż 40 lat lub pełnią funkcję dyrektora finansowego nie dłużej niż trzy lata, a już mogą pochwalić się znaczącymi sukcesami i wnoszą nową energię i świeże spojrzenie do świata finansów. To kategoria stworzona, by wyróżnić wschodzące gwiazdy zarządzania finansami, które wyznaczają nowe standardy w zawodzie;

CFO International Excellence – Zarządzasz finansami w firmie z kapitałem zagranicznym lub w polskim przedsiębiorstwie o rozbudowanej strukturze międzynarodowej? Doskonale poruszasz się w gąszczu globalnych regulacji i standardów? Ta nagroda jest dla CFO, którzy z sukcesem łączą lokalną specyfikę z międzynarodową strategią grupy, budując mosty między rynkami;

Nagroda Specjalna Kapituły – kategoria przeznaczona dla wybitnych osobowości świata finansów. Kapituła doceni całokształt drogi zawodowej, niezłomne zasady etyczne oraz szczególny wkład w rozwój i prestiż zawodu CFO w Polsce.

Eksperci w kapitule

Gwarancją obiektywizmu i najwyższego poziomu merytorycznego konkursu jest skład kapituły, w której zasiadają uznani eksperci, przedstawiciele świata nauki oraz biznesu.

Wśród nich są: Sławomir Grzelczak, wiceprezes Biura Informacji Kredytowej; Agnieszka Jarosz, dyrektor na Europę Północną i Wschodnią ACCA; Mariusz Koczwara, Sales Director, ADP Polska; Joanna Makowiecka-Gatza, prezes Pracodawców RP; Maciej Sadowski, współzałożycie Fundacji Startup Hub Poland; Ewa Sowińska, biegła rewidentka i niezależna członkini rady nadzorczej Orlenu; dr hab. Piotr Wachowiak, prof. i rektor SGH; Anna Wnuk, dyrektor zarządzająca Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych; oraz przedstawiciele „Rz”: Michał Szułdrzyński, redaktor naczelny; Anna Ogonowska-Rejer (odpowiedzialna za wszystkie raporty i listy „Rz”) i Paweł Czuryło (przewodniczący kapituły), redaktor zarządzający w Gremi Media, wydawcy „Rz”.

Eksperci zasiadający w kapitule reprezentują szerokie spektrum kompetencji – od audytu i bankowości, przez zarządzanie talentami i innowacje technologiczne, aż po rynek kapitałowy i inwestycje private equity. Tak zróżnicowany skład pozwoli na wszechstronną ocenę dokonań kandydatów, biorąc pod uwagę zarówno twarde wskaźniki finansowe, jak i miękkie aspekty przywództwa oraz wpływ na otoczenie biznesowe i społeczne.

Harmonogram i zasady uczestnictwa

Proces wyłaniania laureatów CFO Excellence Awards został zaplanowany w sposób przejrzysty i dostępny dla szerokiego grona profesjonalistów. Zgłoszenia konkursowe można przesyłać do 31 marca 2026 r. Istnieje możliwość zgłoszenia własnej kandydatury lub nominowania innej osoby, pod warunkiem potwierdzenia spełnienia kryteriów merytorycznych.

Do konkursu mogą przystąpić osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz pełnią funkcję CFO w spółce prawa handlowego działającej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zatrudniającej co najmniej 200 pracowników, niebędącej instytucją finansową lub spółką z udziałem Skarbu Państwa.

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej gali finałowej zaplanowanej na 28 maja 2026 r.