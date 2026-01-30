Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Kto pokieruje Fedem? Wszystko wskazuje na Kevina Warsha

Prezydent USA Donald Trump ma ogłosić w piątek nazwisko nowego szefa Fedu. Z przecieków wiadomo, że będzie nim Kevin Warsh, były członek Rady Gubernatorów Rezerwy Federalnej.

Publikacja: 30.01.2026 10:40

Kevin Warsh

Kevin Warsh

Foto: David Paul Morris/Bloomberg

Hubert Kozieł

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Kim jest Kevin Warsh i jakie ma doświadczenie?
  • Jakie są prognozy polityki monetarnej pod wodzą Warsha?
  • Jak wybór Warsha może wpłynąć na kursy walut i rentowności obligacji?

Kevin Warsh zostanie ogłoszony nowym prezesem Rezerwy Federalnej – zapowiedział „Financial Times”, powołując się na trzech informatorów. Warsh spotkał się z prezydentem Donaldem Trumpem w czwartek. Trump zapowiedział, że nazwisko nowego szefa Fedu ogłosi oficjalnie „w czwartek rano” (czasu waszyngtońskiego).

– Wielu ludzi sądzi, że to będzie człowiek, który pracował tam kilka lat temu – powiedział prezydent USA.

Uznano to za wyraźną wskazówkę odnoszącą się do Warsha, który był członkiem Rady Gubernatorów Rezerwy Federalnej w latach 2006-2011. Szanse na nominację Warsha skoczyły na portalu bukmacherskim Polymarket z 32 proc. na początku tygodnia do 93 proc. w piątek rano.

Dolar zyskiwał. Rósł o 0,5 proc. wobec złotego. Za 1 dol. płacono w piątek rano 3,53 zł. Złoto taniało o 5 proc., a 1 uncja kruszcu kosztowała 5085 dol.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Kogo Donald Trump wybierze na szefa Fed?
Finanse
Donald Trump wybiera nowego szefa Fed. Kandydat musi spełniać podstawowy warunek

„Dolar czekał na katalizator odbicia, a wiadomość, że Kevin Warsh prawdopodobnie zostanie dziś ogłoszony nominowanym na nowego przewodniczącego Rezerwy Federalnej, daje dokładnie taki katalizator. Warsh był wśród najbardziej przyjaznych rynkowi kandydatów, jako były gubernator Fed z historią jastrzębich poglądów, zwłaszcza w kwestii redukcji bilansu. Biorąc pod uwagę, jak stanowczy był Trump w kwestii obniżania stóp, można bezpiecznie założyć, że Warsh przyjął bardziej gołębią postawę w trakcie rozmów kwalifikacyjnych – ale ten wybór może sugerować chęć uspokojenia spekulacji o utracie niezależności Fedu” – oceniają analitycy ING.

Kim jest Kevin Warsh i co może oznaczać jego wybór na szefa Fedu?

55-letni Kevin Warsh obecnie pełni funkcję wykładowcy ekonomii na Uniwersytecie Stanforda. Doradza też kilku firmom prywatnym i publicznym, w tym zasiada w radzie dyrektorów UPS. Przed objęciem stanowiska w Radzie Gubernatorów Rezerwy Federalnej w latach 2006-2011 był sekretarzem wykonawczym Narodowej Rady Gospodarczej Białego Domu, a wcześniej pracował w dziale fuzji i przejęć w Morgan Stanley. 

Warsh, który w 2006 r. został najmłodszym gubernatorem Fed w historii, jest znany ze swoich powiązań na Wall Street oraz w kręgach decyzyjnych Waszyngtonu. Jego żoną jest Jane Lauder, córka miliardera Ronalda Laudera. Chociaż ma długoletnie relacje z prezydentem, niektórzy postrzegali jego jastrzębią postawę w czasie pracy w Fed jako dużą przeszkodę w zdobyciu zaufania Trumpa.

Czytaj więcej

Donald Trump mianował Jerrome'a Powella szefem Fed w 2016 roku
Opinie Ekonomiczne
Marcin Mazurek: Powell się stawia, a to wywraca stolik

– Wybór prezydenta Warsha na kolejnego przewodniczącego Fed byłby prawdopodobnie jednym z lepszych rezultatów dla inwestorów w porównaniu z innymi kandydatami, którzy się liczyli. Długoletnie jastrzębie poglądy Warsha powinny pomóc zrównoważyć obawy, że mógłby stać się pełnoprawnym poplecznikiem Trumpa. Mimo to jego mocne przekonanie, że zarówno sztuczna inteligencja, jak i deregulacyjny impet administracji Trumpa pomogą utrzymać inflację w ryzach, a także jego długoletni pogląd, że Fed powinien działać z dużo mniejszym bilansem, niosą ryzyko pewnej presji wzrostowej na długoterminowe rentowności obligacji – wskazywał (jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem decyzji o nominacji nowego szefa Fedu) Stephen Brown, ekonomista z firmy badawczej Capital Economics.

Reklama
Reklama

– To interesujący wybór prezydenta i może dać rynkowi nadzieję, że niezależność Fed zostanie zachowana dzięki awansowi byłego insidera Fed. Rentowności obligacji skarbowych USA są wyższe na początku handlu, ponieważ rynek skupia się na jastrzębiej przeszłości Warsha. Warto zauważyć, że nominowany może mieć skomplikowaną drogę do potwierdzenia w Senacie, gdyż zarówno Demokraci, jak i Republikanie wzywali do utrzymania niezależności Fed od woli prezydenta – wskazuje Kathleen Brooks, szefowa działu analiz XTB.

Czytaj więcej

Sekretarz Skarbu Stanów Zjednoczonych Scott Bessent (po lewej) i przewodniczący Rezerwy Federalnej S
Finanse
Kto zastąpi Jerome’a Powella? Według Bloomberga – Scott Bessent

– Warsh nie jest obietnicą szybkich cięć stóp. Jest obietnicą procesu. Sygnał tutaj nie jest ani jastrzębi, ani gołębi w karykaturalnym sensie. Jest instytucjonalny. Mówi, że Fed pozostaje bankiem centralnym, a nie skrótem politycznym. Dlatego dolar najpierw się umocnił. Nie dlatego, że stopy będą rosły wiecznie, ale dlatego, że prawdopodobieństwo błędu politycznego właśnie spadło. Traktujcie Warsha jako stabilizatora. Jest po to, by ustabilizować kadłub, a nie gazować silnikiem. Oznacza to, że cięcia stóp w końcu nadejdą, ale dopiero po tym, jak dane przekroczą poprzeczkę – prognozuje natomiast Stephen Innes, partner zarządzający w SPI Asset Management.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Donald Trump Organizacje Amerykańska Rezerwa Federalna (FED)
Złoto już powyżej 5500 dolarów, a srebro po 120 dolarów za uncję
Finanse
Złoto już powyżej 5500 dolarów, a srebro po 120 dolarów za uncję
Kreml szuka pieniędzy na wojnę z Ukrainą
Finanse
Eldorado w internecie. Hazard online na pomoc rosyjskiej wojnie
Złoto drożeje w zawrotnym tempie. Analitycy mówią wprost: to dopiero początek
Finanse
Złoto przebija 5100 dol. za uncję. Historyczny rajd dopiero się zaczyna
Marieke Blom, główna ekonomistka Grupy ING
Finanse
Chcąc finansować obronność, trzeba ciąć wydatki lub ściągać więcej podatków
Dania rzuca rękawicę Trumpowi. Pozbędzie się wszystkich amerykańskich obligacji
Finanse
Dania rzuca rękawicę Trumpowi. Pozbędzie się wszystkich amerykańskich obligacji
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama