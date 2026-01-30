Z tego artykułu dowiesz się: Kim jest Kevin Warsh i jakie ma doświadczenie?

Jakie są prognozy polityki monetarnej pod wodzą Warsha?

Jak wybór Warsha może wpłynąć na kursy walut i rentowności obligacji?

Kevin Warsh zostanie ogłoszony nowym prezesem Rezerwy Federalnej – zapowiedział „Financial Times”, powołując się na trzech informatorów. Warsh spotkał się z prezydentem Donaldem Trumpem w czwartek. Trump zapowiedział, że nazwisko nowego szefa Fedu ogłosi oficjalnie „w czwartek rano” (czasu waszyngtońskiego).

– Wielu ludzi sądzi, że to będzie człowiek, który pracował tam kilka lat temu – powiedział prezydent USA.

Uznano to za wyraźną wskazówkę odnoszącą się do Warsha, który był członkiem Rady Gubernatorów Rezerwy Federalnej w latach 2006-2011. Szanse na nominację Warsha skoczyły na portalu bukmacherskim Polymarket z 32 proc. na początku tygodnia do 93 proc. w piątek rano.

Dolar zyskiwał. Rósł o 0,5 proc. wobec złotego. Za 1 dol. płacono w piątek rano 3,53 zł. Złoto taniało o 5 proc., a 1 uncja kruszcu kosztowała 5085 dol.